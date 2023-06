Wirtschaft Dax startet im Plus - Euroraum-Inflationsdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.805 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Heidelberg Materials, Airbus und Siemens Healthineers. Am Ende rangierten die Papiere von Vonovia und der Münchener Rück entgegen dem Trend im Minus.