COGNOS Bildungsgruppe stellt sich neu auf und präsentiert "Carl Remigius Fresenius Education Group" als neue Marke

Köln (ots) - Während des Festakts zum 175-jährigen Jubiläum "Bildung im Namen

Fresenius" am 31. Mai in Wiesbaden hat die traditionsreiche Cognos

Bildungsgruppe verkündet, dass sie sich am Markt neu aufstellt: Unter der neuen

Dachmarke "Carl Remigius Fresenius Education Group" setzt das Unternehmen

künftig seine Erfolgsgeschichte fort. Ziel ist es, die begehrteste

Bildungsgruppe in Deutschland zu werden.



Die COGNOS heißt jetzt Carl Remigius Fresenius Education Group. Sie rückt mit

der Umfirmierung Erbe und Vision des Gründungsvaters Carl Remigius Fresenius in

den Fokus. Sein Name stand bereits vor 175 Jahren für Pionierarbeit im Bereich

der Bildung, für anwendungsorientierte Lehre, für Exzellenz in der Ausbildung

sowie für Risikobereitschaft, Gründerspirit und Unternehmertum. Eigenschaften

und Werte, die das Unternehmen bis heute lebt. "Unsere langjährige Tradition

hebt uns von unseren Wettbewerbern ab. Wenn man 175 Jahre besteht, muss der

Markt von unserer Kompetenz überzeugt sein", erklärt Werner Unger, CEO und COO

der Carl Remigius Education Group. Die Zusammenführung aller Bildungsmarken der

Gruppe unter dem Namen Carl Remigius Fresenius verpflichtet sie auf die Werte

des Gründervaters und erhört ihren Wiedererkennungswert in der

Bildungslandschaft. Den Bogen zwischen Vergangenheit und Zukunft baut der neue

Claim auf: "Next Generation Edcuation. Since 1848" . "Damit bringen wir unseren

Anspruch zum Ausdruck, weiter mit der Zeit zu gehen und stets die

Bildungserlebnisse zu bieten, die die Märkte verlangen. Unsere Bildung wird auch

weiterhin zukunftsorientiert sein, so dass wir den digitalen Wandel in der

Bildungslandschaft aktiv mitgestalten und ein starker Player am Markt bleiben",

erklärt Unger weiter.