26.05.2023 - Nachdem sie während der Covid-Pandemie die Renditen an den Börsen in die Höhe getrieben hatten, erlebten die großen Namen des US-Tech-Sektors ein miserables Jahr 2022. In den letzten Monaten hat sich das Blatt wieder gewendet. Wir gehen der Frage nach, warum.

Big-Tech-Aktien waren in den Jahren 2020 und 2021 „Pandemiegewinner“ dank der hohen Nachfrage nach ihren Produkten. Danach erlebten sie aufgrund von Inflationsängsten und steigenden Zinsen ein schwieriges Jahr 2022, da höhere Zinsen bedeuten, dass ihre zukünftigen Gewinne und Cashflows heute weniger wert sind.

Allerdings ist die Inflation nach wie vor hoch und die Zinsen sind dieses Jahr weiter angestiegen. Was steckt also hinter der erneuten Rallye von US-Big-Tech?

Bis zu einem gewissen Grad lässt sich die stärkere Performance durch eine Verbesserung der Fundamentaldaten erklären, auch wenn das Bild sehr komplex ist. Unternehmen wie Microsoft und Nvidia verzeichnen eine sehr gute Geschäftsentwicklung. Auch bei der Revolution der generativen KI dürften beide zu den großen Gewinnern gehören. Apple hat vor kurzem ebenfalls sehr solide Quartalszahlen vorgelegt, was zeigt, dass das Unternehmen robuster ist als andere Unternehmen der Unterhaltungselektronik, die eher austauschbare Produkte anbieten.

Außerdem haben nach dem Druck, unter dem sie alle im letzten Jahr standen, einige der anderen Unternehmen dieser Gruppe, nämlich Amazon, Alphabet, Meta und Netflix, die Möglichkeit entdeckt, ihre Kosten zu senken. Nach der großen Einstellungswelle in den letzten drei Jahren besteht in diesen Unternehmen ein großes Potenzial für Kosteneinsparungen. Sei es durch den Abbau von Arbeitsplätzen oder in einigen Fällen durch Gehaltskürzungen bei teuren Fachkräften, zumal sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt.

Man kann also sagen, dass sich die Fundamentaldaten der Unternehmen der Big-Tech-Gruppe verbessert haben, und zwar sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf das Ergebnis (durch Verbesserung der betrieblichen Effizienz bzw. durch Kostensenkungen zur Steigerung der Rentabilität). Aber das ist noch nicht alles.

An den Märkten kam es zu einer gewissen Rotation hin zu Wachstumswerten. Die Stresssituation im Bankensektor in diesem Jahr war einer der Auslöser dafür, dass sich der Markt von Substanztiteln abgewandt und wieder auf Wachstumswerte umgeschichtet hat.

Der Grund dafür ist, dass der Stress im Bankensystem die Kreditbedingungen zusätzlich verschärft hat, nachdem die Zinsen bereits für ein schwierigeres Umfeld gesorgt hatten. Sollte die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen aussetzen, würde der Gegenwind für Wachstumswerte wie Technologieaktien nachlassen.

Diese Rotation war in den USA sehr viel ausgeprägter, was die Ansicht bestärkt, dass sie mit der Sorge um die Konjunktur und die eher zyklischen Teile des Marktes in Zusammenhang stehen könnte.





