Cartier Resources: Zurück auf Los!

Der April begann für Cartier Resources (0,11 CAD | 0,08 Euro; CA1467721082O) nahezu optimal. Die Kanadier legten die erste Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für ihr Chimo Mine Goldprojekt in Québec vor ( ausführlich hier ). Demnach liegt der NPV nach Steuern für einen Minenbetrieb bei 388 Mio. CAD. Geplant ist dort eine Produktion von 116.900 Unzen Gold pro Jahr zu Kosten von 755 US-Dollar je Unze (AISC). Das sind sehr gute Werte im Branchenvergleich und die Aktie hob folgerichtig ab. Binnen kurzer Zeit konnte sie in der Spitze um mehr als 50 Prozent zulegen.

Die Aktie von Cartier Resources konnte von der ersten Wirtschaftlichkeitsstudie für das Chimo Gold-Projekt stark profitieren. Inzwischen aber sind die Gewinne wieder abgegeben worden, was am Goldpreis und an Gewinnmitnahmen liegen dürfte. Nun bietet sich eine neue Chance zum Einstieg.

Gewinnmitnahmen und schwacher Goldpreis

Doch inzwischen wurden die Gewinne wieder abgegeben. Zum einen kam es sicherlich zu Gewinnmitnahmen – wer will es den Investoren nach solch einer schnellen Rallye verdenken? Zum anderen aber erlebte der Goldpreis einen äußerst schwachen Frühling und fiel wieder deutlich unter die Marke von 2.000 US-Dollar je Unze.Dementsprechend bietet sich nun die Chance für Nachzügler, wieder auf dem Ausgangsniveau in die Aktie von Cartier Resources einzusteigen.

Cartier Resources: PEA nur der erste Schritt

Zumal die PEA nur der erste Schritt für einen geplanten Minenbetrieb ist. Als nächsten Schritt könnte Cartier eine vorläufige Machbarkeitsstudie vorlegen, eine sogenannte eine Pre-Feasibility Study (PFS). Hier gehen die Gutachter bei der wirtschaftlichen und technischen Analyse eines Bergbauprojekts noch stärker ins Detail. Daneben setzt Cartier auch die Exploration des Chimo-Liegenschaft fort, um die Ressource weiter zu vergößern.

Aktie auf dem aktuellen Niveau attraktiv

Die Aktie wird aktuell gerade einmal mit einem Siebtel des NPV des Projekts bewertet. Zudem ist sie aufgrund der großen Fortschritte nun auch für einen möglichen Aufkäufer interessant. Der dürfte bei der PEA auch auf die Details schauen. So ist der größte Kostenblock mit mehr als 112 Mio. CAD wie erwartet die nötige Verarbeitungsanlage. Allerdings liegt die Chimo-Mine, auf der bis 1997 noch Gold abgebaut wurde, mitten in der Mining-Region Val D’or in Québec. Rundherum gibt es zahlreiche Minen und Verarbeitungsanlagen. Mit der PEA macht sich Cartier Resources für mögliche Übernehmer interessant, die gar keine Verarbeitungsanlage bräuchten, aber am Gold interessiert sind. Ohne die Verarbeitungsanlage würden sich die Kennzahlen für einen Abbaubetrieb noch deutlich verbessern. Als mögliche Übernehmer gelten übrigens Goldproduzent Agnico Eagle, der bereits ebenso wie O3 Mining Großaktionär bei Cartier Resources ist, sowie Eldorado Gold. Dieser Meinung sind auch die Analysten von Paradigm Capital. Sie nahmen die Aktie nach Vorlage der PEA in ihre „Takeover Twenty“-Liste der Übernahmekandidaten auf. Das Kursziel liegt bei 0,50 CAD.