Der Deal zur Anhebung der US-Schuldenobergrenze hat heute Nacht die Zustimmung im US-Abgeordnetenhaus erhalten und damit eine erste wichtige Hürde genommen - wie reagieren nun Nasdaq und Dax? Mit einer Rally, weil nun dieses Damoklesschwert abgewendet zu sein scheint (es fehlt noch die Zustimmung im US-Senat, dort sind 60 von 100 Stimmen erforderlich)? Oder trifft einmal mehr das Motto zu: "buy the rumor, sell the fact" (kaufe das Gerücht, verkaufe die Tatsache)? Gestern auch der Nasdaq im Minus, der Dax seit Tagen ohenhin schwach nach vorheriger "Monster-Rally". Vor allem die großen US-Tech-Werte sind zur Perfektion bepreist, während viele andere US-Aktien inzwischen eher günstig geworden sind. Daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis die große Rotation kommt: raus aus Big-Tech, rein in die "verprügelten" Sektoren. Heute wichtige US-Konjunkturdaten - wird die Fed die Zinsen im Juni erneut anheben?

Hinweise aus Video:

