Nimbus Health launcht unter der Marke GROW® medizinische Cannabisblüten in deutschen Apotheken und erweitert das GROW®-Produktportfolio um drei neue Extrakte

Frankfurt am Main (ots) - Nimbus Health GmbH, ein pharmazeutischer Großhändler,

der sich auf Vertrieb, Lizenzierung, Verkauf und Vermarktung von medizinischem

Cannabis in Deutschland spezialisiert hat und GROW® Group PLC, ein

biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf Cannabinoid-basierte

Medikamente konzentriert, verkünden, dass Nimbus Health das GROW ®

-Produktportfolio erweitert. Das erweiterte Produktportfolio umfasst neben einer

international bewährten medizinischen Cannabis-Blütensorte - welche erstmals in

Deutschland erhältlich sein wird - auch drei neue medizinische

Cannabis-Extrakte.



Die medizinischen Cannabisblüten der Marke GROW ® werden international bereits

viel eingesetzt und werden ab sofort in deutschen Apotheken verfügbar sein. Die

drei medizinischen Cannabis-Extrakte der Marke GROW® zeichnen sich durch

unterschiedliche THC:CBD-Gehalte aus: Darunter die Verhältnisse 10:15, 25:1 und

1:25. Die Extrakte werden in Kanada aus medizinischen Cannabis-Blüten gewonnen

und können direkt über Nimbus Health bestellt werden.