Bruttoinlandsprodukt von 1950 bis 2022 im Durchschnitt 3,1 % pro Jahr gewachsen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

WIESBADEN (ots) -- Von 2000 bis 2020 wuchs das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt nur umdurchschnittlich 1,0 % pro Jahr - auch wegen der beiden bislang schwerstenRezessionen 2009 und 2020- Phasen hoher Inflation in den Jahren 1973/1974, 1981 und 1992 waren Vorboteneiner Rezession im Folgejahr- Bis Ende der 1960er Jahre entfiel mehr als die Hälfte der Bruttowertschöpfungauf die Industrie, heute dominiert der Dienstleistungsbereich mit rund 70 %- 75 Jahre Daten für die Demokratie: Statistisches Bundesamt veröffentlicht zuseinem 75-jährigen Bestehen eine Serie von Pressemitteilungen auf Basishistorischer ZeitreihenDie Wirtschaft in Deutschland ist von 1950 bis 2022 im Durchschnitt um 3,1 % proJahr gewachsen. Das Wachstum hat sich über die letzten Jahrzehnte jedochdeutlich verlangsamt. Im Durchschnitt der letzten zwei Jahrzehnte von 2000 bis2020 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preisbereinigt nur um 1,0 % pro Jahrgewachsen. In den 1950er und 1960er Jahren war das preisbereinigteBruttoinlandsprodukt dagegen noch deutlich dynamischer gewachsen - mitdurchschnittlich 6,4 % pro Jahr im Zeitraum von 1950 bis 1970. Das teilt dasStatistische Bundesamt (Destatis) zum Start einer Serie von Veröffentlichungenauf der Basis historischer Zeitreihen anlässlich seines 75-jährigen Jubiläumsmit.Sinkende Wachstumsraten, schwerere RezessionsphasenDass die deutsche Wirtschaft im 21. Jahrhundert historisch gesehen wesentlichmoderater gewachsen ist als in den 50 Jahren bis zur Jahrtausendwende, liegt -neben dem allgemeinen Phänomen nachlassenden Wachstums in entwickeltenVolkswirtschaften - auch an den beiden deutlichen Wirtschaftseinbrüchen im Zugeder weltweiten Finanzmarktkrise 2009 und der Corona-Krise 2020. Mit einemmassiven Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 5,7 % im Jahr2009 sowie dem coronabedingten Minus von 3,7 % im Jahr 2020 erlebte die deutscheWirtschaft ihre bisher schwersten Rezessionen der Nachkriegszeit.Zuletzt konnte sich die Wirtschaft wieder erholen: Im Jahr 2021 nahm daspreisbereinigte BIP trotz der noch nicht überwundenen Corona-Pandemie um 2,6 %zu und im Jahr 2022 trotz des Kriegs in der Ukraine sowie der Energiekrise umweitere 1,8 %. Damit wurde zugleich das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 wiedererreicht und übertroffen (um 0,6 %).Drei der sieben Rezessionsphasen nach der JahrtausendwendeIn den fast 75 Jahren seit Gründung der Bundesrepublik 1949 hat es insgesamtsieben Rezessionsphasen gegeben. Diese lassen sich vereinfachend an negativen