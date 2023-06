Einzelhandelsumsatz im April 2023 real um 0,8 % höher als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, April 2023 (vorläufig, kalender- und

saisonbereinigt)



+0,8 % zum Vormonat (real)



+0,8 % zum Vormonat (nominal)



-4,3 % zum Vorjahresmonat (real)





+3,9 % zum Vorjahresmonat (nominal)Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im April 2023 nach vorläufigenErgebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- undsaisonbereinigt sowohl real (preisbereinigt) als auch nominal (nichtpreisbereinigt) 0,8 % mehr umgesetzt als im März 2023. Im Vergleich zumVorjahresmonat April 2022 verzeichnete der Einzelhandel ein reales Umsatzminusvon 4,3 % und ein nominales Umsatzplus von 3,9 %. Die Differenz zwischen dennominalen und realen Ergebnissen spiegelt das deutlich gestiegene Preisniveau imEinzelhandel wider.Auch Einzelhandel mit Lebensmitteln mit leichtem Umsatzplus zum VormonatIm April 2023 stieg der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln gegenüber demVormonat real um 0,5 % und nominal um 0,4 %. Im selben Zeitraum sind die Preisefür Lebensmittel leicht gesunken (-0,8 %). Im Vergleich zum Vorjahresmonat April2022 verzeichnete der reale Umsatz einen Rückgang von 4,4 %. Damit ist der realeUmsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln im Vergleich zum Vorjahresmonat seit 22Monaten in Folge rückläufig. Eine Ursache für diesen Rückgang dürften die nachwie vor hohen Nahrungsmittelpreise sein. Der Preisauftrieb für Lebensmittel hatsich im April 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat zwar leicht abgeschwächt,dennoch blieben die Lebensmittelpreise mit einem Plus von 17,2 % der stärksteTreiber der Gesamtteuerungsrate. Im März 2023 hatte die Preissteigerung fürLebensmittel gegenüber dem Vorjahresmonat noch 22,3 % betragen. Bedingt durchdie starken Preisanstiege gegenüber April 2022 verzeichneten die nominalenUmsätze von Lebensmitteln im April 2023 einen deutlichen Zuwachs von 9,0 % zumVorjahresmonat.Umsatz im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sowie im Internet- undVersandhandel zum Vorjahresmonat deutlich rückläufigDer reale Umsatz im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg im April 2023gegenüber dem Vormonat um 0,7 %, lag jedoch 4,0 % unter dem Niveau desVorjahresmonats. Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der reale Umsatz imApril 2023 einen Anstieg von 5,9 % zum Vormonat, zum Vorjahresmonat April 2022sanken die Umsätze jedoch um 6,9 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Derkalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigenNiveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffektenunabhängig. In der Corona-Krise und im Zuge des Kriegs in der Ukraine kann esaktuell zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen im Vormonats-/Vorquartalsvergleichund Vorjahresvergleich kommen.Weitere Informationen:Seit Berichtsmonat September 2022 sind die ersten Konjunkturergebnisse imEinzelhandel für alle bestehenden Nachweispositionen zeitgleich mit demErscheinen der Pressemitteilung zum Einzelhandelsumsatz in der DatenbankGENESIS-Online (Tabellen 45212) abrufbar.Ergänzend zur Pressemitteilung stehen weitere Ergebnisse auf der Themenseite"Groß- und Einzelhandel" zur Verfügung. Tabellen mit aktuellen Ergebnissen zumUmsatz und zur Beschäftigung im Einzelhandel bietet auch die Themenseite"Konjunkturindikatoren".Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragtenErhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenenErgebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen derAktualisierungen auf die Ergebnisse.Der Einzelhandelsumsatz ist auch im Dashboard Deutschland(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Gesundheitund Mobilität. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zurKonjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.