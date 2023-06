Aktueller ESG-Report Biotech-Pionier Amgen setzt Weg zur CO2-Neutralität Fort (FOTO)

München (ots) -



- Amgen weitet Anstrengungen auf gesamte Wertschöpfungskette aus

- Innovative Prozesse schaffen Grundlage für Energieeinsparungen



Große Fortschritte macht das internationale Biotechnologie-Unternehmen Amgen auf

dem Weg zur CO2-Neutralität. In den vergangenen Jahren konnte Amgen 131.000

Tonnen CO2 einsparen, was eine Emissionsreduktion von 45 Prozent im Vergleich zu

2019 bedeutet. Das ist ein Ergebnis des aktuellen "Environmental, Social &

Governance Reports" (ESG-Report)(1), den Amgen im Vorfeld des Weltumwelttags am

5. Juni veröffentlicht hat. Ziel des Biotech-Pioniers ist es, bis zum Jahr 2027

die CO2-Neutralität zu erreichen. "Der aktuelle ESG-Report zeigt an Beispielen

auf, dass wir gut im Zeitplan liegen", sagt Manfred Heinzer, Geschäftsführer der

Amgen GmbH. "Wir führen weltweit technische Innovationen ein, verbessern die

Effizienz und setzen verstärkt auf erneuerbare Energien, so auch in München."