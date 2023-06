CUBONIC schließt Partnerschaft mit Punch Powertrain zur Integration und Lieferung von Electric Drive Units in seinen PeopleMover und CargoMover eLCVs (FOTO)

Aachen, Sint-Truiden (ots) -



- Strategische Partnerschaft zwischen CUBONIC und Punch Powertrain zur

Integration und Lieferung von elektrischen Antriebseinheiten in CUBONICs

leichten Nutzfahrzeugen (eLCVs) PeopleMover und CargoMover vereinbart.

- Punch Powertrains Expertise in der Entwicklung von Elektroantrieben wird die

Entwicklung von CUBONICs Transportlösungen für die letzte Meile beschleunigen.

- Die Partnerschaft verdeutlicht CUBONICs Strategie, seine Kernkompetenz in der

Systemintegration gemeinsam mit führenden Technologiepartnern auszubauen.



CUBONIC, ein Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger, individualisierbarer Lösungen

für automatisierte und autonome elektrische leichte Nutzfahrzeuge (eLCV), und

Punch Powertrain, ein Entwickler und Hersteller innovativer und nachhaltiger

konventioneller, hybrider und elektrischer Antriebslösungen, haben eine

strategische Partnerschaft zur Entwicklung und Herstellung von CUBONICs

PeopleMover und CargoMover eLCVs geschlossen. Im Rahmen der Partnerschaft wird

Punch Powertrain die Integration seiner Electric Drive Units in die

CUBONIC-Fahrzeugarchitektur unterstützen.