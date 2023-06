Mediso installiert 100% kryogenfreies 7T-MRT an der Universität von Milano-Bicocca, Italien

Mediso (https://mediso.com/) Medical Imaging

Systems hat vor Kurzem an der Universität von Milano-Bicocca ein hochmodernes 7T

MRT installiert. Das installierte nanoScan® MRI 7T ist mit einem hochmodernen

kryogenfreien supraleitenden Magneten ausgestattet. Der auf der Rückseite des

Scanners montierte Pulse Tube-Kryokühler ist einzigartig auf dem präklinischen

Markt. Vibrationen werden so deutlich minimiert um Artefakt freie Bilder zu

liefern. Das ultrahohe Magnetfeld von 7T, in Verbindung mit den robusten

rauscharmen Gradienten, ermöglicht High-End-In-vivo-Anwendungen wie DTI oder

MR-Spektroskopie mit ausgezeichnetem SNR. Dank der patentierten

SmartMagnet(TM)-Technologie ist der Magneten, auch nach tagelangen Wartungs-

oder Serviceintervallen, wieder sehr schnell einsatzbereit.



Prof. Rosa Maria Moresco, Professorin in der Abteilung für Medizin und Chirurgie

der Universität von Milano-Bicocca, kommentiert: