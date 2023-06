PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem bisher schwachen Wochenverlauf haben sich Europas wichtigste Börsen am Donnerstag etwas gefangen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann am Vormittag 1,3 Prozent auf 4270 Punkte. Im Monat Mai hatte er mehr als drei Prozent verloren und alleine im Wochenverlauf über zweieinhalb Prozent. An seiner 100-Tage-Durchschnittslinie - Indikator für den längerfristigen Trend - fand die Korrektur vom Hoch seit 2021 nun aber zunächst ein Ende.

Auch der französische Cac 40 präsentierte sich am Donnerstag mit 7164 Punkten gut 0,9 Prozent erholt. Anders als der Eurostoxx hatte er im Mai kein neues Jahreshoch mehr erreicht und auf Monatssicht sogar mehr als fünf Prozent verloren. Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es um 0,6 Prozent aufwärts auf 7491 Punkte.