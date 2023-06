Saxovent auf Wachstumskurs mit neuer Struktur in der Geschäftsleitung (FOTO)

Berlin (ots) - Das Projektentwicklungs- und Venture Capital Investment

Unternehmen Saxovent ist seit Anfang 2023 mit einem Mitarbeiter:innenzuwachs von

25% auf starkem Wachstumskurs. Um das Wachstum weiterhin nachhaltig

voranzutreiben, wurde erst kürzlich Felix Genze als neuer COO in die

Geschäftsleitung bestellt. Gründer Carsten Paatsch übernimmt ab dem 01. Juni

2023 als Interim CEO die Geschäftsführung.



Der seit 2019 verantwortliche CEO der Saxovent Smart Eco Investments GmbH,

Matthias Kittler, übergibt ab dem 01. Juni 2023 die Geschäftsführung an Carsten

Paatsch, der das Unternehmen 1997 gegründet und zu einem europaweit agierenden

Konzern im Bereich Erneuerbare Energien aufgebaut hat.





"Ich bin Matthias Kittler für seine Arbeit der vergangenen Jahre und diegemeinsam erreichten Meilensteine in den Bereichen Strategie undProjektentwicklung sehr dankbar. Er hat die Schärfung unserer verschiedenenGeschäftsbereiche maßgebend vorangetrieben und gemeinsam mit unserem Team ausExperten und Expertinnen die Grundsteine für das weitere Wachstum gelegt. Ichfreue mich darauf unsere Vision in den Geschäftsprozessen zu stärken undzusammen mit unserer erweiterten Geschäftsleitung die Zukunft zu gestalten",kommentiert Carsten Paatsch.Saxovent hat als erfahrener Projektentwickler in den Bereichen Windkraft, Solarund Real Estate sowie als Venture Capital Investor in dem Bereich Landwirtschaftgroße Pläne. Das zeigt sich nicht zuletzt an dem Mitarbeiter:innenzuwachs seitAnfang der Jahres von 51 auf heute 64 Mitarbeitende. Bis Ende des Jahres sollenweitere 14 Stellen dazu kommen."Das Team bei Saxovent, jede und jeder Einzelne, ist der Grund für unserenErfolg. Als innovatives und im Bereich Erneuerbare Energien breit aufgestelltesUnternehmen, wollen wir die Welt als lebenswerten Ort für unsere Kindererhalten. Dafür bieten wir ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit 100% Impact fürkreative Köpfe, die mit uns die Welt ein bisschen besser machen wollen", soFelix Genze, COO Saxovent.Aktuelle Stellenausschreibungen bei Saxovent: https://saxovent.com/karriere/Pressekontakt:Susana GomezHead of Marketing & Communications+49 (0)176 174 014 17mailto:gomez@saxovent.comSaxovent Smart Eco Investments GmbHFritschestr. 27/2810585 BerlinWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170205/5522463OTS: Saxovent Smart Eco Investments GmbH