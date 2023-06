BEEAH, ISWA und Roland Berger entwickeln ersten zertifizierten, globalen Standard für Recycling Credits mit Start auf dem COP 28-Gipfel

Seite 2 ► Seite 1 von 4

München/Schardscha (ots) - Der Blockchain-basierte Standard setzt weltweitRecyclinganreize, authentifiziert die Aktivitäten und vergibt hierfür Credits anUnternehmen, die ambitionierte Nachhaltigkeitsziele umsetzenJuni 2023: Nach dem Abkommen, das im Zuge der zweiten Sitzung zum Umweltprogrammder Vereinten Nationen (United Nations Environment Program, UNEP) desIntergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution (INC-2) in Parisgetroffen wurde, unterzeichnen die BEEAH Group, die International Solid WasteAssociation (ISWA) und die Unternehmensberatung Roland Berger nun ein Memorandumof Understanding (MoU). In der Absichtserklärung verpflichten sie sich zurgemeinsamen Entwicklung eines globalen Standards für Abfallrecycling, das vomMinistry of Climate Change and Environment (MoCCaE) der Vereinigten ArabischenEmirate (UAE) unterstützt wird. Unterzeichnet wurde die MoU von Firas Wahbeh,Chief Marketing Officer der BEEAH Group, Carlos RV Silva, President der ISWA undHani Tohme, Managing Partner bei Roland Berger Dubai. Die Unterschriften wurdenin Gegenwart seiner Exzellenz Essa Abdulrahman Al Hashmi, AssistantUndersecretary, Sustainable Communities Sector, UAE Ministry of Climate Changeand Environment, und Rahma Alshamsi, Lead - Hard-to-Abate, Energy TransitionTeam, COP 28 Committee, UAE Climate Envoy, geleistet.Die neue Plattform wird ein weltweites, marktbasiertes Anreizschema und einenentsprechenden Standard für die Bewertung und Belohnung vonRecyclinganstrengungen ins Leben rufen, um eine Brücke zwischen der globalenNachhaltigkeitsagenda und dem Privatsektor zu schlagen und den Übergang zu einerweltweiten Kreislaufwirtschaft zu fördern. Ziel der Blockchain-basiertenPlattform ist es, die Zusammenarbeit über verschiedene Rechtssysteme hinweg zuvereinfachen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Abfallmanagementsfür mehr Transparenz zu sorgen.Der angebundene Marktplatz, der bei der bevorstehenden 28. Klimakonferenz derVereinten Nationen (COP28) vorgestellt werden soll, wird Abfallerzeuger undAbfallmanager miteinander verbinden, um ein zirkuläres System zu formen. Dabeierhalten Unternehmen, die ihre Abfallstoffe von verifizierten, nachhaltigarbeitenden Anbietern von Abfallmanagementlösungen recyceln lassen, sogenannteVoluntary Recycling Credits (VRC). Die Plattform ermöglicht Unternehmen dieNachverfolgung sämtlicher Recyclingaktivitäten in einem transparenten undstandardisierten Prozess und erleichtert ihnen damit die effektivere Einhaltungihrer Nachhaltigkeitsziele.Khaled Al Huraimel, Group CEO, BEEAH Group, kommentiert: "Die BEEAH Group