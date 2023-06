'Großer Bruder Ma'

SHANGHAI (dpa-AFX) - China hat dem amerikanischen Tech-Milliardär Elon Musk bei seinem ersten Besuch seit drei Jahren einen ungewöhnlich großen Empfang bereitet. Zum Abschluss stattete Musk dem Tesla -Werk in Shanghai noch eine spätabendliche Visite ab, bevor der Privatjet des Tesla- und Twitter-Chefs am Donnerstag wieder in die USA zurückflog. Der 51-jährige Milliardär war in China nicht nur von Außenminister Qin Gang, sondern auch von Handelsminister Wang Wentao und Industrieminister Jin Zhuanglong empfangen worden.

"Ein sehr lohnenswerter Tag", schrieb Tesla-Sprecherin Grace Tao zu Fotos von Musk mit Mitarbeitern bei dem Besuch in der Tesla-Fabrik, die zu mehr als der Hälfte der weltweiten E-Auto-Produktion des US-Konzerns beiträgt. Musk lobte das 2019 gebaute Werk als "eine der produktivsten Fabriken der Welt", wie ihn der chinesische Online-Dienst Sina zitierte. Musk, der sonst häufig twittert, äußerte sich während seines zweitägigen Besuches nicht in seinem Kurznachrichtendienst, der in China aber ohnehin durch die staatliche Zensur blockiert wird.