Sauberere Ziele - JPMorgan stuft Heidelberg Materials hoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die europäische Baustoffbranche wird nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan sauberer. Die Dekarbonisierungsziele der Unternehmen führten dazu, dass sich die Fundamentaldaten der Branche verbesserten, woraus anschließend eine stärkere Preismacht resultiere. Dies schrieb JPMorgan-Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, in der sie Heidelberg Materials von "Neutral" auf "Overweight" hochstufte - mit einem von 66 auf 80 Euro angehobenen Kursziel.

Rall zufolge hat Heidelberg Materials die ehrgeizigsten Dekarbonisierungsziele in der Branche. Dadurch werde der Konzern letztlich sauberere Zementprodukte herstellen können und dafür im Handel dann das fast Dreifache des aktuellen Zementpreises verlangen können.