Hessen-Darlehen der WIBank ab jetzt noch attraktiver

Offenbach am Main (ots) - Der Traum vom eigenen Zuhause lässt sich für viele

junge Familien und Menschen mit geringem bis mittlerem Einkommen angesichts der

deutlich gestiegenen Darlehenszinsen für Immobilienfinanzierungen nun noch

schwerer erfüllen. Speziell für diese Zielgruppe hält das Land Hessen über die

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) eine Förderung für selbst

genutztes Wohneigentum bereit, die dem Bedarf begegnet. Das "Hessen-Darlehen

Neubau" unterstützt den Neubau einer selbstgenutzten Immobilie oder den Erwerb

von neu geschaffenem Wohnraum, während das " Hessen-Darlehen Bestandserwerb "

den Kauf einer Bestandsimmobilie fördert.



In partnerschaftlicher Abstimmung haben das Hessische Ministerium für

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und die WIBank die "Richtlinie zur

Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums und gemeinschaftlichen Wohnens"

überarbeitet. Die neuen Regelungen bringen angesichts der aktuellen Marktlage

eine Vielzahl von Verbesserungen mit sich:





- Im Neubau werden die gestaffelten Förderdarlehen auf 160.000 Euro bis maximal200.000 Euro je Antrag angehoben. Die Differenzierung nach den örtlichenBodenpreisen erfolgt nur noch in fünf statt bisher acht Stufen.- Für den Erwerb von Bestandsimmobilien wird das maximale Darlehen von 125.000Euro auf 200.000 Euro erhöht.- Das erforderliche Eigenkapital wird von bisher 15 auf nun mindestens 10Prozent der Gesamtkosten reduziert.- Die Belastungsgrenzen werden um 10 Prozent erhöht: Für die erste Person imHaushalt sollen netto jetzt mindestens 990 Euro monatlich und für jede weiterePerson 220 Euro monatlich zur Verfügung stehen."Der Anstieg der Bau- und Finanzierungskosten soll die positive Entwicklung dervergangenen Jahre in Hessen nicht gefährden, deswegen verbessern wir dieFörderbedingungen. Damit tragen wir dazu bei, dass es in Hessen auch für Gering-und Normalverdiener möglich ist, sich den Traum von den eigenen vier Wänden zuerfüllen", sagt Tarek Al-Wazir, Hessischer Wirtschafts- und Wohnungsbauminister."Wir unterstützen Hessen dabei, Wohnraum zu bezahlbaren Preisen zu schaffen.Gerade in Zeiten wieder steigender Marktzinsen sind die Darlehen des Landes einewichtige Unterstützung beim Erwerb eines Eigenheims. Die weitere Verbesserungder Konditionen durch das Land passt sich den aktuellen Bedürfnissen derMenschen in Hessen optimal an", sagt Gottfried Milde, Sprecher derWIBank-Geschäftsleitung.Die WIBank gewährt demnach Darlehen von bis zu 200.000 Euro. Für Gebäude, diemindestens den Effizienzhausstandard 40 (hier gelten die Förderstandards derbisherigen Bundesförderung für effiziente Gebäude [BEG]) erreichen, ist einZuschlag von 20.000 Euro möglich. Bei Neubauten ist die Darlehenshöhe vomGrundstückswert abhängig. Der Sollzins beträgt weiterhin 0,60 Prozent, dieanfängliche Tilgung 3,00 Prozent und die Zinsbindung ist auf 20 Jahre gesichert.Eine hohe Flexibilität entsteht durch die Möglichkeit, individuelleSonderzahlungen leisten zu können. Dank der nachrangigen Grundbuch-Eintragungder Grundschuld für das WIBank-Darlehen ist ein geringerer Darlehenszinssatz beider Hausbank für die restliche Finanzierung möglich. Erforderlich istEigenkapital von mindestens 10 Prozent der Gesamtkosten. Als Eigenkapital geltenliquide Mittel bzw. der Wert (Verkehrswert) des vorhandenen Grundstückes undGebäudes (abzüglich bestehender Belastungen).Weitere Informationen zu den Förderprogrammen sowie zum Förderrechner, anhanddessen Sie direkt erfahren, ob eine Förderung für Sie in Frage kommt, finden Sieunter https://www.wibank.de/eigenheim .Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank)Wir sind die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank), die Förderbankdes Landes Hessen und Teil der Landesbank Hessen Thüringen. Wir engagieren unsin der Infrastruktur-, Wirtschafts-, Sozial- und Wohnraumförderung. MitFinanzierung, Beratung und weitreichenden Austausch- und Netzwerkangeboten, auchfür den Auf- und Ausbau von Innovationsökosystemen, unterstützen wir in Hesseneinen breiten Kundenkreis, vom Wohnungsbauunternehmen über Kommunen undLandwirte, bis zu mittelständischen Unternehmen und Start-ups. SämtlicheAktivitäten der WIBank sind zudem auf die nachhaltige Entwicklung der Bank unddes Landes Hessen ausgerichtet.Pressekontakt:Claudia UngeheuerLeiterin Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0)69 9132-3716E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/103206/5522489OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen