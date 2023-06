Seite 2 ► Seite 1 von 5

Hamburg (ots) -- Die zweite Auflage der großen Allianz Trade Umfrage hat knapp 3.000 Exporteurein Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Großbritannien und denUSA zu den größten Chancen und Risiken im Welthandel, bei Lieferketten sowiewirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten befragt- Mehr als die Hälfte der deutschen Exportunternehmen (54 %) optimistisch beiUmsatz-Erwartungen, aber Zuversicht deutlich gesunken (2022: 84 %; vorUkraine-Konflikt: 93 %)- Lieferkettenschwierigkeiten und logistische Hürden bleiben wie im VorjahrTop-Risiken - Angst vor Protektionismus neu auf Platz 2- Risiko gestiegen: Fast die Hälfte der deutschen Exporteure (46 %) rechnet 2023mit mehr Zahlungsausfällen - vor dem Ukraine Krieg waren dies weniger als einDrittel (30 %)Die Herausforderungen im Welthandel bleiben 2023 groß: Die Mehrheit derdeutschen Exporteure (74 %) stufen Lieferkettenschwierigkeiten und logistischeHürden weiterhin als Top-Risiko ein. Zu diesem Ergebnis kommt die zweite Auflageder "Allianz Trade Global Survey"[1], eine Umfrage des weltweit führendenKreditversicherers Allianz Trade unter knapp 3.000 Exporteuren in Deutschland,Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Großbritannien und den USA. 2022 hatteAllianz Trade die große Exportumfrage erstmals veröffentlicht.Bei fast drei Vierteln (73 %) der befragten deutschen Unternehmen wächst vorallem die Sorge vor Protektionismus wie zum Beispiel in Form von steigendenEinfuhrzöllen. Vor dem Ukraine-Krieg 2022 sorgten sich nur rund 20 % derExporteure um Handelsbarrieren, nach Kriegsbeginn waren dies rund 35 %. GroßeRisiken sehen die deutschen Exporteure zudem im Fachkräftemangel, in fehlenderoder teurer Finanzierung, beim Mangel an benötigten Produktionsmaterialien sowiein Reputationsrisiken (jeweils 71 %), dicht gefolgt von politischen Risiken undhohen Energiekosten (jeweils 70 %). Aber auch die Angst vor Zahlungsausfällensowie rechtliche, regulatorische und ESG-Anforderungen und hohe Transportkostentreiben deutsche Exportunternehmen um (jeweils 68 %).Neben Schatten gibt es aber auch Licht, und es tun sich für die deutschenExporteure neben zahlreichen Risiken auch Chancen auf. Während die deutscheWirtschaft seit Anfang 2023 in einer Rezession steckt, wächst der Welthandel mit+0,7 % beim Volumen immerhin noch (+3,8 % im Jahr 2022) - wenngleich der Wertder weltweit gehandelten Waren und Dienstleistungen trotz Inflation mit -0,1 %leicht schrumpfen dürfte (2022: +9,7 %).