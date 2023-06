Globus Baumärkte schützen Umwelt und Verbraucher (FOTO)

Völklingen (ots) - Die Beteiligung an einem europaweiten Mehrwegsystem für

Transportverpackungen, die Kooperation mit dem Gütesiegel "Blauer Engel" und die

Einführung des "Blauen Bons" sind Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des

Unternehmens.



Die ersten schönen Sonnentage machen Lust aufs Gärtnern: Auf Balkonen,

Terrassen, rund ums Haus und in Kleingärten wird fleißig gepflanzt. Damit die

Plastikverpackungen, in denen Pflanzen transportiert werden, nicht im Abfall

landen, sind die Globus Baumärkte im Dezember 2022 der "Euro Plant Tray eG"

beigetreten. Diese arbeitet an der Einführung eines europaweiten Mehrwegsystems

für Transportverpackungen, sogenannte Pflanzen-Trays. In den letzten Wochen fand

in ausgewählten Unternehmen ein Testlauf statt, um wiederverwendbare

Pflanzenverpackungen in der Praxis zu erproben. "Bei dem Testlauf in 54 Globus

Baumärkten wurde der Euro Plant Tray von unseren Mitarbeitern als zuverlässig

und gut zu handhaben beurteilt", berichtet Maik Schwirtz, Warengruppenmanager

Pflanzen bei Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG. "Auch hinsichtlich der Stabilität

ließen die Mehrweg-Transportverpackungen im Praxistest nichts zu wünschen

übrig."