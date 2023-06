Zum Start von "Press Play" sorgt Rockstar Energy für ein revolutionäresIn-App-Konzerterlebnis auf Spotify. Musik-Fans auf der ganzen Welt werden dabeivon Rockstar ermutigt, "Play" zu drücken, um genau die Dinge zu tun, die sielieben und für die sie eine Leidenschaft haben und die sie dazu bringen, dasBeste aus ihrer Freizeit zu machen.Begleitend zur Spotify-Kampagne setzt Rockstar Energy auf Online- undOut-of-Home-Aktivierungsmaßnahmen, um die neu entwickelte Positionierung derMarke bei Musikfans zu stärken. Dazu gehören Partnerschaften mit mehrerenChart-Stürmer*innen sowie die Verlosung von sechsmonatigen Spotify-Premium-Abosbeim Kauf von Rockstar Energy-Dosen im teilnehmenden Einzelhandel."Wir freuen uns sehr, den weltweiten Start von 'Press Play' offiziell bekannt zugeben und die erste Marke zu sein, die ihren Fans mit Unterstützung von Spotify,einem der führenden Unternehmen in der Musik-Streaming-Branche, eineneinzigartigen Konzertbesuch ermöglicht", sagte Bart LaCount, Vice President,International Beverages Marketing bei PepsiCo."Mit unserer Plattform 'Press Play' wollen wir den Menschen die Möglichkeitgeben, ihr Bestes zu geben und die Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen. DiePartnerschaft mit Spotify und die bevorstehenden digitalen Veranstaltungenzeigen, wie sehr wir uns diesen Zielen verpflichtet fühlen, denn sie werden denMusikfans ein unvergessliches Erlebnis bieten."Kristiana Carlet, Head of International Sales bei Spotify, sagte: "Die neuesteKampagne von Rockstar zeigt, was mit unserer innovativen Technologie auf Spotifymöglich ist. Mit Spotify verändert Rockstar die Art und Weise, wie Marken ihrPublikum ansprechen und erreichen können, indem sie ein kreatives undansprechendes Erlebnis schaffen, das neue Wege aufzeigt, wie wir mit Künstlernin Kontakt treten können. Wir konzentrieren uns bei Spotify aufPersonalisierung, Entdeckung und Interaktivität und freuen uns sehr, dass

Dublin (ots/PRNewswire) - - Neue Markenplattform für Events und exklusive Partnerschaften - Rockstar Energy Drink® sorgt gemeinsam mit Spotify für einzigartige In-App-Konzerterlebnisse - Großangelegte Kampagne festigt die Positionierung der Marke Ja sagen zur Freude im Leben und den Play-Button drücken - dazu möchte Rockstar Energy Drink® Musikfans auf der ganzen Welt motivieren. Mit der neuen digitalen Plattform "Press Play" unterstreicht Rockstar die Positionierung seiner Marke in der globalen Music-Community. Mit exklusiven Partnerschaften und Events liefern Rockstar und "Press Play" Energie für die Momente, die Fans leben und feiern.

