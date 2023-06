Wirtschaft Dax baut Gewinne am Mittag aus - Anleger werden mutiger

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seine anfänglichen Gewinne am Donnerstag bis zum Mittag weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.840 Punkten berechnet, 1,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Airbus, Sartorius und Siemens. Abschläge gab es nur bei wenigen Werten, darunter Vonovia, Zalando und Adidas. "Mit Blick in Richtung Konjunkturerholung in China werden die Investoren bei europäischen Aktien wieder mutiger", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.