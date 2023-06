Eureka Lithium (vormals Scout Minerals) gibt Abschluss von Erwerb und gleichzeitiger Eigenkapitalfinanzierung bekannt

Vancouver (British Columbia), 1. Juni 2023 / IRW-Press / - Eureka Lithium Corp. (vormals Scout Minerals Corp.) (CSE: ERKA (vormals SCTM)) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) freut sich, hinsichtlich seiner Pressemitteilungen vom 13. April, 18. April, 19. April und 8. Mai 2023 bekannt zu geben, dass es den Erwerb eines umfassenden Landpakets mit Aussichten auf spodumenhaltige Lithiumpegmatite in der unzureichend erkundeten Region Nunavik im Norden von Quebec, in der sich zwei aktive Nickelminen befinden (der „Erwerb“), sowie die erste Tranche seiner Privatplatzierung abgeschlossen hat, womit der Verkauf von 9.553.425 Zeichnungsscheinen (Bruttoeinnahmen von 5.185.200 $ für das Unternehmen) (die „gleichzeitige Finanzierung“) abgeschlossen ist.

Gleichzeitige Finanzierung

In Zusammenhang mit dem Erwerb hat das Unternehmen die erste Tranche seiner gleichzeitigen Finanzierung abgeschlossen und Folgendes ausgegeben: (i) 337.692 Quebec-Super-Flow-through-Zeichnungsscheine des Unternehmens (die „Super-FT-Zeichnungsscheine“) zu einem Preis von 0,65 $ pro Super-FT-Zeichnungsschein (Bruttoeinnahmen von etwa 219.500 $); (ii) 3.578.333 Flow-through-Zeichnungsscheine des Unternehmens (die „FT-Zeichnungsscheine“) zu einem Preis von 0,60 $ pro FT-Zeichnungsschein (Bruttoeinnahmen von 2.147.000 $; und (iii) 5.637.400 Non-Flow-through-Zeichnungsscheine des Unternehmens (die „Non-FT-Zeichnungsscheine“ und zusammen mit den Super-FT-Zeichnungsscheinen und den FT-Zeichnungsscheinen die „Zeichnungsscheine“) zu einem Preis von 0,50 $ pro Non-FT-Zeichnungsschein (Bruttoeinnahmen von 2.818.700 $). Insgesamt verzeichnete das Unternehmen Bruttoeinnahmen in Höhe von 5.185.200 $.

Das Unternehmen zahlte in Zusammenhang mit dem Verkauf der Zeichnungsscheine Vermittlungsgebühren in Höhe von insgesamt 130.977,99 $ und gab 352.466 Vermittler-Warrants (jeweils ein „Vermittler-Warrant“) an bestimmte Vermittler aus. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von 24 Monaten eine Stammaktie (eine „Stammaktie“) zu einem Preis von 0,75 $ zu erwerben. Die Vermittler-Warrants unterliegen einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.