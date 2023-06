Hamburg (ots) - In diesem Jahr vergibt der Hamburger Unternehmer Albert Darbovenwieder den IDEE-Förderpreis, der sich ausschließlich an Frauen richtet und mitinsgesamt 65.000 Euro dotiert ist. Es handelt sich dabei um die einzigebundesweite Auszeichnung für innovative Unternehmensgründungen von Frauen.Bewerben dürfen sich alle Gründerinnen und Unternehmerinnen, die nicht längerals fünf Jahre selbstständig sind. Entscheidend ist hierbei der Eintrag insHandelsregister. Auch Teams sind willkommen, die Gründungsidee muss aberzwingend von einer Frau stammen.Noch bis zum 31. Juli können sich Interessentinnen online unterhttp://www.idee-kaffee.com/de-de/foerderpreis bewerben, indem sie ganz einfacheinen Bewerbungsbogen ausfüllen. Am Ende erhalten in der Regel fünfBewerberinnen die Möglichkeit, ihre Unternehmung persönlich vor der Jury zupräsentieren. Der Hauptpreis ist mit 50.000 Euro dotiert. Für den zweiten Platzwerden 10.000 Euro und für den dritten Platz 5.000 Euro Preisgeld verliehen.Wesentliche Kriterien für die Preisvergabe sind der Innovationsgrad, der bereitserlangte Erfolg sowie das Potenzial der Unternehmung. Entscheidend ist außerdem,wie nachhaltig sich die Gründungsidee gestaltet. Darüber hinaus spielt daspersönliche Engagement der Gründerinnen eine wichtige Rolle. DerIDEE-Förderpreis wird in diesem Jahr bereits zum 16. Mal vergeben.Pressekontakt:J.J. Darboven GmbH & Co. KG.Ute LundTelefon: 040-73335-408E-Mail: mailto:ulund@darboven.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/23204/5522613OTS: J.J. Darboven GmbH & Co. KG