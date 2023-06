Collective Metals mobilisiert Feldteam zum Projekt Princeton im Südosten von British Columbia

Diese Zielgebiete sind räumlich mit einer großen magnetischen Anomalie hoher Intensität assoziiert (siehe Abbildung 2). Diese große magnetische Struktur ist von einer ähnlichen magnetischen Anomalie getrennt, die räumlich mit dem Intrusivkomplex Copper Mountain assoziiert wird. Dieser beherbergt die Mine Copper Mountain, die im Besitz der Copper Mountain Mining Corporation ist und von dieser betrieben wird. Sie beherbergt eine nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserve von 702 Mio. Tonnen mit 0,24% Kupfer entlang der Verwerfung Boundary. Laut Interpretation eines früheren Betreibers ist das Projektgebiet dem Intrusivkomplex Copper Mountain ähnlich, weist aber einen anderen Expositionsgrad auf. Auf Copper Mountain hat die Erosion Alteration und Mineralisierung an der Oberfläche freigelegt, was die spätere Entwicklung hin zum aktuellen Abbaubetrieb vorantrieb. Im Vergleich dazu war der Erosionsgrad auf dem Projektgebiet weniger umfangreich, was zur Exposition von recht zahlreichen, aber vergleichsweise kleinen, hochgradigen Dioritintrusionen in den obersten Bereichen des für das Projektgebiet vorgeschlagenen Intrusivkomplexes führte.

Christopher Huggins, Chief Executive Officer von Collective, sagte: „Angesichts des Potenzials des Projekts Princeton freut sich das Team darauf, das Explorationsprogramm von 2023 auf den Weg zu bringen, denn wir sind davon überzeugt, dass das Projekt eine hervorragende Gelegenheit für das Unternehmen und dessen Aktionäre darstellt. Wir gehen davon aus, dass wir nach dem ersten Feldbesuch in diesem Sommer weitere Explorationstätigkeiten durchführen werden.“

1. Juni 2023 Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / – COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | FWB: TO1 ) (das „Unternehmen“ oder „Collective“) hat sein Feldteam mobilisiert, um mit den Explorationstätigkeiten auf dem Projekt Princeton (das „Projekt“) zu beginnen. Die ersten Explorationsarbeiten werden aus einer ersten Orientierung auf dem Konzessionsgebiet bestehen, das 70.570 Acres westlich bis südwestlich von Princeton umfasst (siehe Abbildung 1). Das Feldteam wird eine erste Bewertung aller Zielgebiete hoher Priorität vornehmen, die zuvor auf dem Konzessionsgebiet identifiziert wurden, sowie eine Kartierung und weitere Due-Diligence-Beprobungen durchführen, um Alteration und/oder Mineralisierung zu identifizieren und zu bestätigen. Eine erste Bewertung wird auf dem bestehenden Waldwegenetz erfolgen, über das das Konzessionsgebiet zu erreichen ist. Anhand dieser Bewertung werden die anschließenden Arbeitsprogramme geplant. Die ersten Feldarbeiten werden rund zwei Wochen dauern, um die aktuellen Ziele zu verfolgen.

