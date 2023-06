Usha Resources bestätigt Präsenz eines Lithium-Cäsium-Tantal-Systems im Lithium-Pegmatit-Projekt Mead und erhält Bohrgenehmigung

Vancouver, British Columbia / 1. Juni 2023 / IRW-Press / – Usha Resources Ltd. („USHA“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: USHA) (OTCQB: USHAF) (FWB: JO0), ein auf die Übernahme und Exploration von Rohstoffkonzessionen spezialisiertes nordamerikanisches Unternehmen, das sich vor allem der Erschließung von Batteriemetallprojekten im Stadium der Bohrreife widmet, freut sich bekannt zu geben, dass im unternehmenseigenen Projekt Mead, das sich 25 Autominuten südlich der Stadt Hearst in Ontario befindet, ein ertragreiches Lithium-Cäsium-Tantal-System („LCT“) bestätigt werden konnte. Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass das Bergbauministerium von Ontario eine Explorationsgenehmigung für das Projekt Mead erteilt hat.

Wichtige Eckdaten:

- Im Rahmen einer zweitägigen (2) Standortbegehung wurden Beryll-Pegmatite aufgefunden, aufgrund derer die Präsenz eines Lithium-Cäsium-Tantal-System („LCT“) bestätigt werden kann. Die Entdeckung von Beryll ist ein wichtiger Fund, der den Nachweis liefert, dass sich im Projekt Mead hochentwickelte LCT-Pegmatite befinden dürften, die Spodumen – das wichtigste lithiumhaltige Mineral in Pegmatiten – enthalten könnten.

- Das Projekt umfasst 1.001 Hektar Grundfläche und grenzt sowohl östlich als auch westlich an die Abgrenzungen des von der Firma Brunswick Resources betriebenen Projekts Hearst, wo ein laufendes Bohrprogramm zur Bewertung des spodumenführenden Pegmatits Decoy und anderer Pegmatite entlang des Entwicklungszugs in westlicher/südwestlicher Richtung hin zum Konzessionsgebiet Mead, in bis zu 2 Kilometer Entfernung von der Konzessionsgrenze, durchgeführt wird.

- Eine Explorationsgenehmigung für ein fünf (5) Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm wurde erteilt.

- Das Projekt wurde vor kurzem für 5.000 Dollar und 50.000 Aktien in Option genommen und das Unternehmen ist berechtigt, sich im Zuge eines Earn-ins über drei Jahre 100 % der Anteile durch die Bezahlung von insgesamt 62.500 Dollar und die Ausgabe von 412.500 Aktien zu sichern.

Das Unternehmen absolvierte eine zweitägige (2) Begehung des Standorts und stieß dabei auf zahlreiche Mineralien, bei denen es sich um Indikatoren für ein LCT-System handelt, darunter auch Granat, Turmalin und insbesondere Beryll. Nachdem sich das Projekt Mead innerhalb desselben Granit-Sedimentgürtels wie Decoy befindet, ist die Entdeckung von Beryll ein wichtiger Fund, der bestätigt, dass sich im Projekt Mead hochentwickelte LCT-Pegmatite befinden dürften, die Spodumen – das wichtigste lithiumhaltige Mineral in Pegmatiten – enthalten könnten.