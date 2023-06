Braunschweig/Hamburg (ots) -



- Weitere Digitalisierung des Kfz-Wesens

- Bundesweite digitale Kfz-Zulassung über MyDigitalCar bietet Novum im

Automobilmarkt

- Das Besondere: Die Zulassung kann jetzt vor Ort beim Händler erfolgen



Volkswagen Financial Services und die Management- und Technologieberatung Sopra

Steria haben das Joint Venture MyDigitalCar GmbH gegründet. Unternehmen,

beispielsweise Kfz-Handelsbetriebe, Fahrzeugflottenbetreiber sowie Leasing- und

Mietwagen-Gesellschaften, können ihre Fahrzeuge künftig über diese

Kfz-Zulassungsplattform digital zulassen. Diese Plattform ist mit ihrem

digitalen Angebot in Deutschland bis jetzt einzigartig.





Die Volkswagen Financial Services nutzen die Technologie von MyDigitalCarbereits seit 2019 im Pilotbetrieb mit einer Ausnahmegenehmigung des BundeslandesNiedersachsen. Seitdem wurden mehrere hundert Dienstwagen des Unternehmens inBraunschweig digital und rechtskonform zugelassen. Auch bei ersten Erprobungenmit ausgewählten Kfz-Handelsbetrieben gab es durchweg positive Resonanzen.Am 1. September 2023 startet MyDigitalCar mit dem bundesweiten Angebot ihrerDienstleistungen. Die rechtliche Grundlage für die digitale Kfz-Zulassung durchUnternehmen - eine Initiative des Bundesverkehrsministeriums - wurde im März imBundesrat verabschiedet. Das Dienstleistungsangebot von MyDigitalCar kann vonvielen Unternehmen genutzt werden. Dazu zählen Kfz-Handelsbetriebe,Flottenbetreiber sowie Leasing- und Mietwagen-Gesellschaften. Daraus ergibt sichein Potential von mehreren Millionen digitalen Zulassungsvorgängen pro Jahr.Auch kleinere Flottenbetreiber können MyDigitalCar nutzen."Die Plattform bietet für kleinere Flottenbetreiber einen schlüsselfertigendigitalen Service für die Kfz-Zulassung. Sie lässt sich zudem in bestehendeIT-Landschaften integrieren und ermöglicht so die Wiederverwendung bereitsdigital verfügbarer Fahrzeug- und Halterdaten", sagt Markus Linde von SopraSteria, einer der beiden Geschäftsführer der neu gegründeten MyDigitalCar GmbH.Wichtiger Schritt zur Digitalisierung von Kfz-ZulassungenDas digitale Leistungsangebot von MyDigitalCar umfasst alle relevantenKfz-Zulassungsvorgänge wie beispielsweise das Zulassen von Neu- undGebrauchtfahrzeugen sowie die Außerbetriebsetzung. Die Plattform wird ihrAngebot sukzessive ausweiten. Ziel ist der Aufbau eines umfassenden digitalenMarktplatzes für Kfz-Zulassungsdienstleistungen."Die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand: Das Fahrzeug kannbeispielsweise beim Kfz-Handelsbetrieb direkt digital zugelassen werden und vomFahrzeughalter sofort im Straßenverkehr bewegt werden. Die Zulassung erfolgt