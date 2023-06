München (ots) -



- Europäische Zentralbank (EZB) im Sommer vor weiterer Zinsanhebung

- Anschlussfinanzierung genauso wichtig wie Erstfinanzierung: Nochmaliges

Vergleichen lohnt

- Eigentümer mit laufenden Krediten können durch Umschuldung sparen



Nachdem die Zinsen für Immobiliendarlehen im Mai etwas nachgegeben haben,

könnten sie im Juni wieder anziehen. "Auch wenn wir für die kommenden Wochen

etwas steigende Zinsen erwarten und leichte Überschreitungen der 4-Prozent-Marke

für zehnjährige Zinssicherheit möglich sind, wird sich der Zins-Korridor

zwischen 3,5 und 4 Prozent halten", sagt Mirjam Mohr, Vorständin

Privatkundengeschäft der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater

Baufinanzierungen. Die monatlich von Interhyp im Bauzins-Trendbarometer

befragten Zinsexpertinnen und -experten sehen dies ähnlich. Sie halten kurz- und

langfristig mehrheitlich gleichbleibende Zinsen für am wahrscheinlichsten.

Einige prognostizieren jedoch, dass sich Kredite im Jahresverlauf nochmals

verteuern. Bis Jahresende verortet die Mehrheit die Zinsen bei bis zu 4 Prozent.





Ein in letzter Minute abgewandter Zahlungsausfall in den USA, eine lediglichbescheidene Konjunkturentwicklung und ein weltweit hartnäckiger Preisauftrieb:Mit Blick auf die kaum veränderten wirtschaftlichen Rahmendaten und dieanhaltend hohe Inflation geht Interhyp im Sommer von ähnlichenFinanzierungsbedingungen für Immobilienkaufende und Umschuldende wie im erstenHalbjahr aus."Die Notenbankpolitik gibt weiterhin vor, in welchem Rahmen sich dieFinanzierungskosten bewegen. Der Zinshöhepunkt ist zwar absehbar. Spekulationenauf eine Zinswende und eine lockerere Geldpolitik halten wir jedoch auch im Juniweiterhin für verfrüht", sagt Zinsexpertin Mohr. Die amerikanische Notenbank Fedhatte Anfang Mai zuletzt die Leitzinsen um 0,25 Prozent auf eine Spanne zwischen5 und 5,25 Prozent angehoben. Auch die Europäische Zentralbank EZB erhöhte dieLeitzinsen zuletzt wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent. Währendbei der FED zunächst eine Zinspause wahrscheinlich ist, könnte die EZB denLeitzins im Juni und Juli weiter anheben.Anschlussfinanzierung so wichtig wie die Erstfinanzierung: Durch gestiegeneImmobilienpreise winken günstigere KonditionenBesonders in der Anschlussfinanzierung liegt laut Mirjam Mohr im aktuellenUmfeld gestiegener Immobilienpreise ein Schatz an Wertschöpfung vergraben.Diesen gilt es im jetzigen Zinsumfeld zu heben. "Verbraucherinnen undVerbraucher sollten die Anschlussfinanzierung genauso wichtig nehmen wie dieErstfinanzierung. Dazu gehört, sich einen breiten Überblick über die Angebote am