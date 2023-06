sonnen startet Vernetzung von Wärmepumpen für sauberes Heizen und stabile Stromnetze

Wildpoldsried (ots) - Wie lassen sich Millionen Wärmepumpen einfach und sicher

in unser Stromnetz integrieren bei gleichzeitiger Arbeitsentlastung der

Installateure? sonnen antwortet mit einer neuen, herstellerübergreifenden

Softwarelösung für die einfache und sichere Vernetzung von Wärmepumpen im

Haushalt und mit dem Stromnetz. Erster Partner für die europaweite Kooperation

ist Wärmepumpenhersteller NIBE. Weitere Partnerschaften sind in Planung.



Wärmepumpen sind ein kritischer Erfolgsfaktor für die Wärmewende und ermöglichen

den Umstieg auf klimafreundliches Heizen. Sie sind in der Lage, sich an die

schwankende Energieerzeugung von Sonnen- und Windkraft anzupassen. Voraussetzung

dafür ist, dass die Wärmepumpe intelligent und netzdienlich in die

Energieversorgung des Haushalts eingebunden wird.