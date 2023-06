EZB-Vize warnt: Markt massiv Crash-gefährdet durch Zinserhöhungen

Höhere Zinssätze stellen die Widerstandsfähigkeit von Haushalten, Unternehmen, Regierungen und Immobilienmärkten auf die Probe, so die EZB am Mittwoch in ihrem halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht. Im Falle weiterer Schocks für die Weltwirtschaft könnten die Finanzmärkte einen drastischen Abschwung erleben, sagte der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, am Mittwoch gegenüber CNBC.

Zwar sei die Widerstandsfähigkeit der Banken in einem Umfeld höherer Zinsen im Euroraum kein Grund zur Besorgnis, da die Fundamentaldaten nach wie vor solide seien und sich die aufsichtsrechtlichen Maßnahmen als wirksam erwiesen.