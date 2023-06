Die Reiseerlebnis-Buchungsplattform GetYourGuide sichert sich 194 Millionen US-Dollar zur Beschleunigung der globalen Expansion und Produktinnovation (FOTO)

Berlin (ots) - Die Investition soll GetYourGuide als Marktführer im

300-Milliarden-Dollar-Markt für Reiseerlebnisse weiter festigen



GetYourGuide

(https://www.getyourguide.de/?selectedTab=0a050aa1-8582-1114-8185-8234a49c0003)

, die weltweit führende Plattform für die Suche und Buchung von

Reise-Erlebnissen, gab heute den Abschluss einer Eigenkapital- und

Kreditfinanzierung in Höhe von 194 Millionen US-Dollar bekannt. Im Zuge der

Finanzierungsrunde kann das Unternehmen seine Bewertung weiter steigern und

seine Führungsposition in der Industrie festigen. Das zusätzliche Kapital wird

eingesetzt, um die Marktpräsenz von GetYourGuide in Schlüsselregionen wie

Nordamerika auszubauen und Produktinnovationen für Reisende und Anbieter von

Reiseerlebnissen weltweit zu beschleunigen.



Blue Pool Capital führte die Finanzierungsrunde der Serie F über 85 Mio.

US-Dollar mit Beteiligung von KKR und Temasek an. UniCredit stellte den

revolvierenden Kredit in Höhe von 109 Mio. US-Dollar unter Beteiligung von BNP

Paribas, Citi und KfW zur Verfügung.