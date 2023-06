Arzneimittel-Hersteller, Apotheken und Patienten entlasten GKV um rund 11 Mrd. Euro (FOTO)

Berlin (ots) - Der Anteil der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung

(GKV) für Arzneimittel ist seit vielen Jahren konstant. Die Einsparungen durch

Rabattverträge, Hersteller- und Apothekenabschläge sowie Zuzahlungen der

Patientinnen und Patienten werden dagegen immer größer. Diese Daten liefert die

aktuelle Ausgabe der Zahlenbroschüre des Bundesverbandes der

Arzneimittel-Hersteller (BAH).



2022 beliefen sich die Arzneimittelkosten für die GKV auf 55,4 Mrd. Euro. Durch

die gesetzlich vereinbarten Rabatte, Abschläge und Zuzahlungen senkten die

Hersteller, Leistungserbringer und Patienten den Betrag um 19,6 Prozent auf 44,6

Mrd. Euro. Diese finanziellen Mehrbelastungen nehmen seit Jahren zu.





"Bei der Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens ist es wichtig, dierichtigen Prioritäten zu setzen", erklärt BAH-Hauptgeschäftsführer Dr. HubertusCranz. Zwar habe man in der Politik erfreulicherweise erkannt, dass dieKostendämpfungsmaßnahmen der vergangenen Jahre die flächendeckende Versorgungder Bevölkerung mit Arzneimitteln gefährden, "doch mit demArzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz(ALBVVG) werden die offenkundigen Probleme nicht bei den Wurzeln gepackt. Eineresiliente moderne Arzneimittelversorgung bedarf tiefergehender Reformen."Bereits das 2022 verabschiedete GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG)gefährdet die Arzneimittelversorgung. So führen die sog. neuen AMNOG-Leitplankenin die falsche Richtung und die Arzneimittel-Hersteller werden u.a. mit derVerlängerung des Preismoratoriums sowie einem erhöhten Herstellerabschlagbelastet. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Energie, Logistik,Verpackungsmaterialien oder Wirkstoffe. "Die Effizienzreserven der Herstellersind ausgereizt und die Menschen spüren zunehmend Angebots- undSortimentsverengungen", so Cranz.Längst ist es an der Zeit, den Wert der Arzneimittelversorgung anzuerkennen undals Investition in die Gesundheit eines Einzelnen sowie die Widerstandkrafteiner Volkswirtschaft zu verstehen. Dabei bildet die heilberuflich unterstützteSelbstmedikation eine zweite tragende Säule des Versorgungssystems: Mehr als dieHälfte aller in Apotheken abgegebenen Arzneimittel sindnicht-verschreibungspflichtige Präparate.Die Zahlenbroschüre des BAH "Der Arzneimittelmarkt in Deutschland" erscheintjährlich und fasst die wichtigsten Daten und Fakten zum Arzneimittelmarkt inDeutschland zusammen. Anhand von Grafiken und kurzen, erläuternden Texten gibtdie Publikation einen Überblick über den Markt rezeptpflichtiger undrezeptfreier Arzneimittel. Festbeträge und Freistellungen aus derVerschreibungspflicht werden ebenso thematisiert wie wirtschaftspolitische Datender Branche, beispielsweise die Beschäftigungszahlen in den einzelnenBundesländern und Investitionen in die Infrastruktur.