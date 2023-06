ARway.ai berichtet im Zuge der Arbeiten zur Erweiterung der Kompatibilität von AR-Brillen über plattformübergreifende Kompatibilität mit Magic Leap & Hololens

Magic Leap ist ein branchenführendes Hardware-Unternehmen, das für seine Wellenleitertechnologie bekannt ist. Das jüngste AR-Brillenprodukt der Firma, Magic Leap 2, hat bedeutende Fortschritte in der Optik gemacht. Die Brille besticht mit dem besten Sichtfeld und der besten Bildqualität in der Branche sowie innovativen Dimmerfunktionen. Außerdem ist sie mit einer Präzisionssteuerung für ein verbessertes Benutzererlebnis ausgestattet.

Microsoft HoloLens 2 ist ein hochmodernes Mixed-Reality-Gerät, das interaktive Hologramme in die reale Welt projiziert. Das tragbare Gerät mit Kopfhalterung bietet dem Benutzer die Möglichkeit, digitale Inhalte zu sehen und mit diesen zu interagieren – so, als wären diese Teil der physischen Umgebung.

ARway ist derzeit die einzige großformatige standortgebundene AR-Plattform für Innenräume. Headset-Hersteller und potenzielle Kunden, bei denen Headsets zum Einsatz kommen sollen, haben großes Interesse an ARway als Unterstützung bei Anwendungen in Industrie und Fertigung bekundet. Die ARway-Technologie ermöglicht die genaue Positionierung dieser Headsets in Umgebungen ohne GPS und erlaubt die Darstellung von AR-Inhalten, die für den Endnutzer ortsgebunden sind. Damit eröffnen sich immersive Anwendungsbereiche, bei denen quasi eine Freisprechfunktion des Benutzers wichtig ist, wie z. B. in der Fertigung, im Außendienst, in Lagerhäusern und anderen Industriebereichen. So können neue Märkte erschlossen und die Absatzkanäle von ARway erweitert werden.