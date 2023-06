Mehr als 2,1 Millionen Euro spendet dm im Rahmen seines 50. Geburtstags an rund 3.000 Zukunftsprojekte in Deutschland (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Vom 19. bis 31. Mai konnten Kundinnen und Kunden in den

dm-Märkten und online für eines von je zwei Zukunftsprojekten ihre Stimme

abgeben. Die insgesamt rund 3.000 Projekte unterstützt dm mit mehr als 2,1

Millionen Euro im Rahmen seines 50. Geburtstags unter dem Motto "Lust auf

Zukunft". Hierfür haben die dm-Teams in den vergangenen Wochen je zwei Projekten

aus ihrem Umfeld in den Märkten eine Bühne gegeben. Nun spenden die rund 2.100

dm-Märkte in Deutschland je 600 Euro an das Projekt mit den meisten Stimmen und

400 Euro an das zweitplatzierte Projekt. Alle Projekte setzen sich auf

vielfältige Art und Weise für wichtige Zukunftsthemen ein. So werden

beispielsweise Projekte unterstützt, die sich für die Therapie kranker Kinder,

für die Förderung von Bienen, für den Austausch zwischen Menschen mit und ohne

Migrationshintergrund, für die gezielte Weiterbildung von Frauen oder die

Vermittlung von Vorlesepaten an Schulen und Kindergärten einsetzen.



Online standen mit dem Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e. V. und dem

Klimastationennetzwerk der Deutschen UNESCO-Kommission e. V. zwei langjährige

Kooperationspartner von dm-drogerie markt zur Auswahl. Die meisten Stimmen

erhielt der Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e. V., den dm mit 10.000 Euro

unterstützt. Das Klimastationennetzwerk der Deutschen UNESCO-Kommission e. V.

erhält 5.000 Euro.