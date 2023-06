Bochum (ots) -



- Digitales Gebäudeabbild bildet Ausgangspunkt für effizientes Datenmanagement

und digitale Transformation.

- Zwei Mehrfamilienhäuser in Bochum als Pilotobjekte.

- Aus Drohnenaufnahmen der Gebäude wird BIM-basiertes 3D-Modell.

- "Energiezwilling": Daten ermöglichen effiziente Planung der Energie- und

Wärmeversorgung.



Die Vonovia SE ("Vonovia") baut ihre Digitalstrategie aus und schafft weitere

Voraussetzungen für ein zukunftsgerichtetes Datenmanagement. Im Rahmen eines

Pilotprojekts testet das Bochumer Wohnungsunternehmen derzeit die Erstellung des

digitalen Zwillings von Häusern - also eines identischen Gebäudeabbildes - und

ihrer unmittelbaren Umgebung. Damit sollen wertvolle Daten zu einem

wirtschaftlicheren und nachhaltigeren Gebäudemanagement gewonnen werden.





"Mit dem digitalen Gebäudezwilling heben wir die digitale Transformation in derWohnungswirtschaft auf eine neue Ebene. Wir erfassen Daten so systematisch, dasssie miteinander interagieren können. Wir schaffen eine Infrastruktur, um dendrängenden Herausforderungen in der Wohnungswirtschaft zukünftig nocheffizienter zu begegnen," erklärt Alexander Weihe, der als BereichsleiterInnovation & Business Building auch die Themen Advanced Analytics undEnergieinnovation bei Vonovia verantwortet.Vonovia hat sich auf einen fest definierten Klimapfad verständigt, der bis 2045einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand vorsieht. Auch der Neubau undbezahlbarer Wohnraum, der demografische Wandel sowie zeitgemäßeMobilitätskonzepte sind Bestandteil der langfristigen Strategie desUnternehmens. Vonovia verknüpft Lösungsansätze für alle diese Zielsetzungenkonsequent auf der Ebene von Quartieren. Zukunftsgerichtetes Datenmanagement istein wesentlicher Bestandteil, um das Potential einer vorausschauendenEntwicklung von Quartieren und einer konsequenten Digitalisierung nochumfassender zu realisieren."Die Kombination von Daten auf einer modernen Cloud Architektur ermöglicht unsperspektivisch, den gesamten Lebenszyklus unserer Immobilien mit den zugehörigenProzessen digital und in Echtzeit zu begleiten. Dabei denken wir von einerKI-gestützten Investitionsplanung bis hin zu Predictive Maintenance undAugmented Reality in der Planung und Durchführung von Modernisierungs- undInstandhaltungsprozessen", erläutert Karsten Rech, als CIO verantwortlich für IT& Prozessmanagement bei Vonovia.Im Rahmen des Pilotprojektes werden im Bochumer Stadtteil Weitmar derzeitdatenschutzkonform digitale Abbilder von zwei Mehrfamilienhäusern erstellt.