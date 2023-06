Bitcoin: Mai schlechtester Monat seit dem FTX-Crash! Wie geht es weiter?

Die Rallye bei Kryptowährungen verliert an Schwung und bescherte dem Bitcoin im Mai den schlechtesten Handelsmonat seit dem Zusammenbruch der FTX-Börse im November letzten Jahres. Das berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung stieg von Jahresbeginn bis Mitte April um 84 Prozent und übersprang kurzzeitig die Marke von 31.000 US-Dollar, seither ist der Anstieg auf 64 Prozent zurückgegangen. Die abnehmende Liquidität und die restriktive Geldpolitik haben die Begeisterung für Kryptowährungen gedämpft.

"Was man wirklich tun muss, um eine neue Welle von Bitcoin- und Kryptokäufen auszulösen, ist, echte Vorteile und neue Entwicklungen aufzuzeigen." Dies sei der einzige Weg, um Krypto-Neulinge dazu zu bringen, in das Krypto-Ökosystem einzusteigen, sagte John Wu, Präsident von Ava Labs, am Donnertsag gegenüber Bloomberg TV.

"Kryptowährungen verlieren im Vergleich zu Tech-Aktien, die eine bessere Story haben, wobei insbesondere KI-Aktien das Interesse der Anleger wecken", erklärt Markus Thielen, Leiter der Research-Abteilung bei Matrixport. Meme-Coins wie Pepe verzeichneten dagegen "sehr geringe" Umsätze, was auf ein mangelndes Anlegerinteresse hindeute, fügte er hinzu.

Am Freitagmorgen steht der Bitcoin rund ein Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet derzeit laut CoinMarketCap.com 27,178 US-Dollar (Stand:02.06.2023, 10:30 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

