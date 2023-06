Schlüsselrolle bei grüner Transformation

ESSEN (dpa-AFX) - Der neue Vorstandschef des Stahl- und Industriekonzerns Thyssenkrupp , Miguel López, hat an seinem ersten Arbeitstag dem Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der grünen Transformation zugesprochen. "Unsere Technologien bieten dafür ein gewaltiges Potenzial", schrieb er auf seiner Linkedin-Seite am Donnerstag. Zudem lobte er die Motivation der Beschäftigten verschiedener Unternehmensbereiche, die er an seinem ersten Arbeitstag getroffen habe. "Das ist genau die Basis, um den Aufbau unserer Geschäfte als Pioniere der grünen Industrie fortzusetzen."

In den vergangenen Jahren habe Thyssenkrupp Stärke aufgebaut. "Es ist für uns an der Zeit, Tore zu schießen, oder wie man im Ruhrgebiet sagt: "Entscheidend is' auf'm Platz!"", so López. Er könne den Ball nicht im Alleingang ins Tor schießen. "Ich glaube jedoch, dass wir gemeinsam das Beste aus unserem Team und dem Unternehmen als Ganzes herausholen können."