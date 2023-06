Nicole Averesch ist neue Geschäftsführerin des BDU

Bonn (ots) - Nicole Averesch ist neue Geschäftsführerin des BDU. Sie folgt auf

Christoph Weyrather, der nach 38 Jahren in den Ruhestand geht.



Nicole Averesch wird zum 1. Juni 2023 Geschäftsführerin des BDU e.V. und der

BDU-Servicegesellschaft für Unternehmensberatungen mbH und folgt damit auf

Christoph Weyrather, der seit dem 15.03.1985 für den BDU erst als Referent und

ab 1991 als Geschäftsführer tätig war. Christoph Weyrather (66) wird zum 30.

Juni 2023 in den Ruhestand gehen.



"Christoph Weyrather hat die Geschäfte des Verbands sehr erfolgreich geleitet.

Der Wandel und die erfolgreiche Arbeit ist deutlich sichtbar: so hat er die

BDU-Geschäftsstelle von einer kleinen Villa mit Telexanschluss zu einem modernen

Dienstleistungsort mit eigenem Tagungszentrum transformiert. Auch im Namen des

gesamten BDU bedanke ich mich bei ihm für Engagement, Umsetzungsstärke,

Enthusiasmus und Treue, die er dem Verband über all' die Jahre gehalten hat.",

sagt Ralf Strehlau, BDU-Präsident.