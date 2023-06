WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zuletzt kaum verändert. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht um 2000 auf 232 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas deutlicheren Zuwachs auf 235 000 Anträge gerechnet. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung wird an diesem Freitag veröffentlicht.

Die Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Zuletzt gab es Hinweise auf eine tendenzielle Abkühlung am Jobmarkt. Die Erstanträge liegen aber immer noch auf niedrigem Niveau und deuten auf einen robusten Arbeitsmarkt hin.

Die Entwicklung spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Mitte Juni steht die nächste Zinsentscheidung an. Gegenwärtig ist nicht ganz klar, ob der Leitzins weiter steigt oder eine Zinspause eingelegt wird. Jüngste Äußerungen aus der Fed deuten eher auf eine geldpolitische Pause hin./bgf/jsl/jha/