Kodiak wird zum klimaneutralen Explorationsunternehmen

1. Juni 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2022 durch den Kauf von Emissionszertifikaten aus dem Great Bear Forest Carbon Project klimaneutral geworden ist. Zusätzlich zum Kauf von Emissionszertifikaten hat sich Kodiak verpflichtet, seine Kohlenstoffemissionen bis 2030 durch die Umsetzung einer Kohlenstoffreduktionsstrategie um 20 % pro Bohrmeter zu senken.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Das Geschäft von Kodiak ist die verantwortungsvolle und nachhaltige Exploration von Kupfer, einem Material, das für die Energiewende und eine kohlenstoffarme Zukunft unerlässlich ist. Kohlenstoffneutralität zu erreichen ist Teil der ESG-Strategie unseres Unternehmens, die darauf abzielt, durch bewährte Verfahren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung Wert zu schaffen und Risiken zu verringern. Ich freue mich sehr, dass wir vom Great Bear Forest Carbon Project Emissionszertifikate erwerben konnten. Dieses Projekt ist eine von der indigenen Bevölkerung geleitete Initiative für die bessere Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme in British Columbia, wo sich Kodiaks MPD-Kupfer-Gold-Projekt befindet. Unser MPD-Explorationsprogramm für 2023 macht gute Fortschritte, und wir werden in Kürze ein Update und die nächsten Bohrergebnisse veröffentlichen.“

Die erste jährliche Bewertung der Treibhausgasemissionen von Kodiak im Jahr 2022 wurde von Synergy Enterprises unabhängig durchgeführt. Das Unternehmen verursachte Treibhausgasemissionen in Höhe von 449 Tonnen Kohlenstoffäquivalenten, die in erster Linie auf das 26.103 Meter umfassende Bohrprogramm im Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia zurückzuführen sind. Ein Exemplar des Berichts über das Treibhausgasinventar des Unternehmens finden Sie auf unserer Website.

Emissionszertifikate wurden vom Great Bear Forest Carbon Project erworben, einer Initiative, die Emissionsreduzierungen erzielt, indem sie Waldgebiete in British Columbia schützt, die zuvor für den kommerziellen Holzeinschlag ausgewiesen, sanktioniert oder genehmigt waren. Dieses bahnbrechende Projekt zielt auf ein Gleichgewicht zwischen menschlichem Wohlergehen und ökologischer Integrität durch Kohlenstofffinanzierung ab und ist in Nordamerika das erste Kohlenstoffprojekt auf indigenem Land, auf das First Nations nicht erloschene Rechte und Ansprüche besitzen. Gelder aus dem Verkauf der Kohlenstoffzertifikate fließen in die Schaffung von Arbeitsplätzen in First Nations Gemeinschaften.