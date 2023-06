Bonn / Köln (ots) - Mit der heutigen Abstimmung zum EU-Lieferkettengesetz

(Corporate Sustainability Due Diligence Directive) im Europäischen Parlament

wurde ein Durchbruch für nachhaltiges globales Wirtschaften erzielt und der Weg

für den weiteren Abstimmungsprozess zu der Richtlinie geebnet. Angenommen wurde

auch ein Passus, der die menschenrechtliche und umweltbezogene Pflichten von

Investoren und Vermögensverwaltern definiert.



Ulrike Lohr vom Bonner SÜDWIND-Institut kommentiert dazu: "Wir begrüßen die

Zustimmung des Europäischen Parlaments zur Vorlage des Europäischen

Lieferkettengesetzes am heutigen Tag. Denn damit werden auch erstmals

verbindliche Vorgaben für menschenrechtliche und umweltbezogene

Sorgfaltspflichten für Finanzdienstleister gemacht. Uns freut besonders, dass

trotz aller Lobbybemühungen die Bestimmungen über die Sorgfaltspflichten für

institutionelle Investoren und Vermögensverwalter ebenfalls angenommen wurden.





EU-Lieferkettengesetz wichtig für Hebelwirkung des FinanzsektorsDies ist ein guter Tag für den Sustainable-Finance-Standort Europa. Denn nur miteinem Europäischen Lieferkettengesetz, dass die Anforderungen an die Umwelt- undmenschenrechtlichen Sorgfaltspflichten für Finanzdienstleister aus buchstabiert,kann sich die Hebelwirkung des Finanzsektors entfalten. Damit wird Europa voneinem Finanzplatz, der bisher lediglich transparent über Missstände berichtete,auch zu einem Standort, in dem Finanzdienstleister dafür Sorge tragen müssen,Verstöße gegen Umwelt oder Menschenrechte in ihren Geschäftsbeziehungen zubeheben."Gertrud Falk von FIAN Deutschland hebt hervor: "Mit dem Parlamentsbeschluss wirdes für institutionelle Investoren wie z.B. Pensionseinrichtungen in Zukunftschwieriger, Gewinne auf Kosten der Menschenrechte und des Umweltschutzesmachen. Angesichts der gut dokumentierten Menschenrechtsverstöße undUmweltschäden werden zum Beispiel Pensionseinrichtungen wie der schwedischeAndra AP-fonden (AP2) oder der holländische Stichting Pensioenfonds ABP ihreInvestments von mehr als einer Milliarde Euro in die US-amerikanische Landfondsüberdenken und wahrscheinlich zurückziehen müssen. Durch diese Investmentswurden in der waldreichen brasilianischen MATOPIBA-Region riesige Landflächenvon etwa 100.000 Hektar teilweise illegal angeeignet und zahlreiche traditionaleund indigene Gemeinschaften vertrieben.Dieser Fall verdeutlicht, wie verantwortungslose Investments gravierendeMenschenrechtsverletzungen und enorme Umweltschäden ermöglichen. Sie mit derheute verabschiedeten EU-Parlamentsposition einzubeziehen, ist ein wichtigerSchritt auf dem Weg zur Gewährleistung der Menschenrechte in den nachgelagerten