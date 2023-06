Kader Ekici Wie sich Frauen mit Klarheit und Strategie ein profitables Online-Expertinnen-Business aufbauen (FOTO)

Köln (ots) - Als erfolgreiche Business-Mentorin unterstützt Kader Ekici Frauen

dabei, sich erfolgreich als Coach oder Trainerin zu platzieren. Die Powerfrau

und studierte Politikwissenschaftlerin kennt die Zweifel und Bedenken, die

Frauen auf dem Weg in ihr selbstständiges Business begleiten und weiß, ihnen

diese zu nehmen. Hier erfahren Sie, weshalb es jede Frau mit der richtigen

Strategie schaffen kann, ihren Traum von der Selbstständigkeit zu verwirklichen.



Viele Frauen haben den Wunsch nach einem erfüllenden Job mit finanzieller

Freiheit, Ortsunabhängigkeit und der Möglichkeit, ihre Zeit selbstbestimmt

einzuteilen. Doch oft stehen sie vor Herausforderungen, die sie vor dem Schritt

in die Selbstständigkeit zurückschrecken lassen. Zweifel und Vorurteile hindern

sie daran, ihren Traum von beruflicher Freiheit und Erfüllung zu verwirklichen.

Kader Ekici ist jedoch überzeugt: "Die meisten Frauen erfüllen die

Voraussetzung, um mit einer Selbstständigkeit erfolgreich zu werden." Die

Expertin für Unternehmertum weiß, wovon sie spricht. Sie hat in den letzten

Jahren ihr eigenes erfolgreiches Business aufgebaut und hilft nun anderen Frauen

dabei, ihre Träume von einer profitablen Selbstständigkeit als

Online-Expertinnen zu verwirklichen.