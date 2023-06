Bullishe Wall Street: Wann japanische Aktien ihr Rekordhoch erreichen könnten

Der Beginn eines Inflationsregimes in Verbindung mit den Bewertungsreformen der Tokioter Börse werde nach Ansicht der Bank of America (BofA) japanische Aktien bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf ihr Rekordhoch treiben.

"Wir glauben, dass das Börsenhoch von 1989, das während der Bubble Economy erreicht wurde, wieder in Sichtweite kommen wird, wenn ein Kernverbraucherpreisindex von 1,5 Prozent oder mehr in Japan greift und die Eigenkapitalrendite in den zweistelligen Bereich ansteigt", so der BofA-Chefstratege für japanische Aktien, Masashi Akutsu, in einer Notiz.