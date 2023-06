Mladá Boleslav (ots) - > Neue Marke, neue Ausrichtung: Das bisherige

Innovationszentrum Skoda Auto DigiLab wandelt sich zu Skoda X



> Das 'X' steht für 'exponential, exploring, expanding', also exponentiell,

erforschend, wachsend



> Skoda X treibt neue digitale Services für Skoda Modelle voran und

implementiert sie





> Kompetenzzentrum forscht an intelligenten Technologien, die Autonutzer beimTesten, Mieten und Aufladen von Fahrzeugen unterstützen> Die aktuellen Services von Skoda X: Pay to Fuel, Pay to Park, Offers(standortbasierte Angebote), HoppyGo, Citymove, DigiCert und Charging HubDas Skoda Auto DigiLab tritt ab sofort als Skoda X auf. Unter dieser neuen Marketreibt Skoda Auto die Digitalisierung seiner Produkte und Dienstleistungenintensiv weiter voran. Das in Prag ansässige Innovationszentrum arbeitet künftignoch kundenorientierter beim Entwickeln und Implementieren der digitalenServices für Skoda. Das 'X' im Namen steht für 'exponential, exploring,expanding', also exponentiell, erforschend, wachsend. Durch ein intensivesScouting nach geeigneten europäischen Start-ups und neuen Ideen unterstütztSkoda X die Muttergesellschaft Skoda Auto dabei, erfolgreich, schnell undeffizient zu agieren. So stärkt die neue Marke Skoda X das Kerngeschäft desAutomobilherstellers und beschleunigt die Digitalisierung seiner Produkte undDienstleistungen.Martin Jahn, Skoda Auto Vorstand für Sales und Marketing, erklärt: "Mit demWandel des Skoda Auto DigiLab zu Skoda X vollziehen wir den Schritt vom Laborzur praktischen Anwendung. Als neue Marke wird Skoda X die neu entwickeltendigitalen Services selbst betreiben und dabei sehr genau auf die Wünsche unsererKunden achten. So können wir ihre Bedürfnisse noch besser verstehen, siegezielter umsetzen und ihnen genau die Dienstleistungen bieten, die sie sichwünschen."Heraus aus dem Labor, hinein in die praktische UmsetzungDas bisherige Skoda Auto DigiLab befasste sich vorwiegend mit der Entwicklungneuer Mobilitätslösungen. Durch die Weiterentwicklung zu Skoda X verlässt dertschechische Automobilhersteller die Laborphase und geht den logischen nächstenSchritt: den Weg in die praktische Umsetzung. Skoda X befasst sich vor allem mitdem Rollout neuer digitaler Services in Skoda Fahrzeugen. Die Marke geht damitnoch stärker auf die Wünsche der 'modernen Entdecker' ein. Bedürfnisse dieserKundengruppe will Skoda durch eine strikte Orientierung an ihren Bedürfnissennoch passgenauer erfüllen. Kunden sollen durch die digitalen Dienstleistungeneinen Mehrwert aus ihrem Produkt gewinnen und spannende Erfahrungen machenkönnen. Skoda X wird dafür völlig neue Services und intelligente Technologien