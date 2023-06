Innovationspreis Moderne Landwirtschaft geht in dritte Runde / top agrar und Forum Moderne Landwirtschaft zeichnen Projekte im Bereich Kooperation und regenerative Landwirtschaft aus (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Das Forum Moderne Landwirtschaft (FML)(http://www.moderne-landwirtschaft.de/) und top agrar (http://www.topagrar.com/)fördern auch 2023 wieder die Innovationskraft der deutschen Landwirtschaft: DerInnovationspreis Moderne Landwirtschaft geht in diesem Jahr in die dritte Runde.Bewerben können sich innovative Projekte, die die Landwirtschaft nachhaltigermachen und bereits auf landwirtschaftlichen Betrieben zum Einsatz kommen, sowielandwirtschaftliche Betriebe, die sich besonders im Bereich regenerativeLandwirtschaft hervortun. Das Bewerbungsverfahren für den Preis läuft bis zum20. August 2023.Bewerben können sich für die Hauptkategorie "Kooperation" Start-ups,Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Verbände. Denn wirwollen gemeinsam die Landwirtschaft von morgen nach vorne bringen und sind aufder Suche nach innovativen Lösungen dafür. Wichtig ist dabei nur, dass dieeingereichte Lösung bereits auf landwirtschaftlichen Betrieben getestet und /oder im Einsatz ist, um für die Landwirtschat einen echten Mehrwert zu bieten.Daher steht die Kategorie auch unter dem Namen "Kooperation". "Wir waren auch2022 wieder begeistert davon, wie viele innovative Köpfe und Konzepte es dortdraußen für die Landwirtschaft von morgen eigentlich gibt", erklärt MatthiasSchulze Steinmann, Chefredakteur von top agrar , "Genau diese mutmachenden Ideenbrauchen wir für unsere Landwirtschaft". "Das ist auch der Grund, warum wir 2023wieder diese Ideen und Projekte sichtbar machen wollen, denn was viele nichtwissen, ist, dass unsere Landwirtschaft schon heute zu den innovativstenBranchen überhaupt zählt.", ergänzt Lea Fließ, Geschäftsführerin Forum ModerneLandwirtschaft.Zusätzlich gibt es in diesem Jahr erneut einen Sonderpreis. Dieser wird imBereich regenerative Landwirtschaft ausgezeichnet und richtet sich speziell nuran Landwirtinnen und Landwirte. Der Sonderpreis ist, genau wie dieHauptkategorie, mit 5.000EUR Preisgeld sowie Kommunikationsmaßnahmen undweiteren hybriden Preisen dotiert. Der Sonderpreis soll dazu dienen auch denLandwirtinnen und Landwirten eine Bühne zu bieten, um innovative Konzepte imBereich regenerative Landwirtschaft vorzustellen. "Der Sonderpreis ist für unsseit Beginn an eine echte Herzensangelegenheit", erläutert Matthias SchulzeSteinmann . "Denn auch die landwirtschaftlichen Betriebe sind heute schon vielinnovativer unterwegs als viele denken". "Es wird Zeit, den Betrieben das Wortzu überlassen, um zu zeigen, was sie alles für eine nachhaltig Wirtschaftende