HYXiPOWER präsentiert auf der SNEC 2023 ein komplettes Sortiment an PV-, Energiespeicher- und Ladeprodukten

SHANGHAI, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. („HYXiPOWER"), ein High-Tech-Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien, das sich auf intelligente PV-ESS konzentriert und Forschung, Entwicklung, Fertigung und Vertrieb integriert, hatte einen beeindruckenden Auftritt auf der kürzlich zu Ende gegangenen 16. International Photovoltaic Power Generation und Smart Energy Conference Exhibition (SNEC 2023). Dort wurde ein komplettes Sortiment an Photovoltaik- (PV-Wechselrichtern), Energiespeicher- und V2G-Produkten vorgestellt. Unter dem Motto „The Green Future Is Now" (Die grüne Zukunft ist jetzt) positioniert sich HYXiPOWER mit einer Reihe innovativer Lösungen und Spitzentechnologien in der Branche der erneuerbaren Energien.