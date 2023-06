BERLIN (dpa-AFX) - Rund 270 000 Tonnen Müll treiben Schätzungen zufolge in den Weltmeeren - auch an den Stränden von Nord- und Ostsee. Umweltministerin Steffi Lemke dringt deshalb auf internationale Lösungen. "Plastikmüll verschmutzt unsere Umwelt. Er wirkt in der Natur tödlich und für unsere Gesundheit schädlich. Und deshalb müssen wir die Plastikvermüllung in den Griff bekommen", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Berlin.

Die Plastikproduktion sei auch ein Treiber der Klimakrise. "Sie tötet Tiere, sie belastet die Umwelt und ist damit ein wesentlicher Belastungsfaktor für das Artenaussterben", sagte Lemke. Deshalb sei es gut, dass derzeit an einem internationalen Lösungskonzept gearbeitet werde.