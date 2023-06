Wüstenrot und Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.06.2023

Kursziel: 23,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



W&W mit starkem Jahresauftakt in Q1 - Bausparneugeschäft auf Rekordniveau

Die Wüstenrot & Württembergische AG hat gestern starke Q1-Zahlen vorgelegt. Derzeit profitiert der Konzern von einer stabilen Kapitalmarktentwicklung, niedrigen Schadenquoten und einer Rekordnachfrage im Bereich Bausparen.

[Tabelle]



Niedrige Combined Ratio und anziehendes Neugeschäft in der Sachversicherung: In Q1/23 erzielte W&W mit 23,9 Mio. Euro ein starkes Segmentergebnis in der Sachversicherung, welches einerseits von einer stabilen Kapitalmarktentwicklung und andererseits von einem normalisierten Schadenniveau getrieben war. In der Folge verbesserte sich die Combined Ratio auf 92,1% (Vj.: 96,9%). Positiv werten wir außerdem den Anstieg des Neugeschäftsvolumens (+31,5% yoy auf 167,7 Mio. Euro), der vornehmlich vom Bereich Kraftfahrt (+41,8% yoy) und dem Firmenkundengeschäft (+30,0% yoy) getragen wurde.



Wüstenrot erneut mit Rekordneugeschäft: Im Geschäftsfeld Wohnen profitierte der Konzern von einer ungebrochen starken Nachfrage nach Bausparprodukten. So stieg das Brutto- Bausparneugeschäftsvolumen um 74,6% yoy auf den Rekordwert von 6,1 Mrd. Euro und das (bereits eingelöste) Netto-Bausparneugeschäftsvolumen um 122,0% yoy auf 4,9 Mrd. Euro. Eine entgegengesetzte Entwicklung verzeichnete das vermittelte Kreditvolumen, das erwartungsgemäß um 55,8% yoy fiel (0,8 Mrd. Euro ggü. 1,9 Mrd. Euro im Vj.). Trotz des Rekordneugeschäfts sank das Ergebnis des Segments auf 20,9 Mio. Euro (Vj.: 52,1 Mio. Euro), wobei der Vorjahreswert durch einen positiven Sondereffekt im hohen zweistelligen Millionenbereich beeinflusst war. Ergebnisbelastend wirkten sich auch gestiegene Provisionsaufwendungen und ein leicht höherer Verwaltungsaufwand aus.



Personenversicherung mit rückläufigem Neugeschäft: Im Bereich der Personenversicherung verzeichnete W&W einen Rückgang des Neugeschäfts um 16,6% auf 821,2 Mio. Euro, was insbesondere auf geringere Einmalbeiträge zurückzuführen ist. Das Ergebnis konnte mit 12,4 Mio. Euro nahezu konstant gehalten werden (Vj.: 13,2 Mio. Euro).



Die aus der initialen IFRS-17-Anwendung resultierenden modellseitigen Änderungen werden wir im nächsten Comment abbilden und dezidiert aufgreifen.



Fazit: W&W hat im ersten Quartal an die sehr gute Entwicklung der letzten Monate anknüpfen können. Wir sehen das Unternehmen auf bestem Weg, die Ergebnisprognose zu erreichen (220 bis 250 Mio. Euro Konzernüberschuss) und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel in Höhe von 23,00 Euro.







