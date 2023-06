AEG neue Solarmodule und Wechselrichter für die Lösung "ein Zuhause, eine Marke" auf der Intersolar 2023 (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die Solar Solutions Group, offizieller Anbieter von AEG

Solarmodulen, Wechselrichtern und Speicherlösungen unter Lizenz von AB

Electrolux, wird auf Europas führender Solarmesse The Smarter E in München vom

14. bis 16. Juni die neuesten Entwicklungen ihres Konzepts "ein Zuhause, eine

Marke" vorstellen. Die Innovationen umfassen die N-Typ- und

Shingled-Zelltechnologie für eine höhere Modulleistung und einen höheren

Wirkungsgrad, netzgekoppelte Hochstrom-Wechselrichter und das neueste Angebot an

Hochvoltbatterien.



Die Produkte von AEG bieten eine einzigartige ganzheitliche Photovoltaik-Lösung

für Haus und Arbeitsplatz unter einer vertrauenswürdigen Marke, die bei

Solarfachleuten und Endkunden gleichermaßen einen guten Ruf und Anerkennung

genießt. Bis heute wurden weltweit über eine Million AEG Solarmodule verkauft,

und im Jahr 2023 wurde AEG mit dem renommierten Top Brand PV Award 2023 für die

Lieferung von Modulen in Zielmärkten (Niederlande, Schweiz) ausgezeichnet.