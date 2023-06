Die Aktien des Versorgers Uniper springen deutlich an. Seit Freitag ist der Kurs des verstaatlichten Energieversorgers um satte 50% gestiegen. Mit aktuellen Kursen oberhalb der 6-Euro-Marke klopft Uniper nun von unten an die 200-Tage-Linie an.

Grund für die Euphorie ist dass Uniper wegen Absicherungsgeschäften „signifikante Gewinne aus der Ersatzbeschaffung von Gasmengen“ für russische Lieferkürzungen erwartet. Damit würden weitere Kapitalerhöhungen des Bundes nicht mehr nötig sein.

Kommt es zur Re-Privatisierung?

Jetzt spekulieren Anleger darauf, dass Uniper re-privatisiert werden könnte. Dieses Ziel hatte Finanzchefin Jutta Dönges ausgegeben. Aktuell hält der Bund 51% der Uniper-Anteile. An der Börse wird Uniper derzeit mit knapp 46 Mrd. Euro bewertet.

Sollten Anleger nun also bei Uniper zuschlagen? Der Börsenbrief FUCHS-Kapital hat dazu eine sehr klare Meinung!