H.Spectrum+ Finanziert Mutige Neue Ideen Hinsichtlich Der Weltweiten Umwälzungen Der Gesundheitstechnologie.

TAIPEI, 1. Juni 2023 /PRNewswire/ -- H.Spectrum+, ein führender APAC Startup-Beschleuniger im Gesundheitswesen, gab heute den letzten Monat seiner offenen 2023 Ausschreibung zur Einreichung von Vorschlägen bekannt, die sich nicht nur auf Start-up-Organisationen, sondern auch auf Medizinstudenten und Gesundheitsexperten mit kreativen Ideen auf ihrem Gebiet konzentriert. Unterstützt von Foxconn Technology Co. Ltd. (FTC) und Yonglin Foundation, die Organisation hat ihren Schwerpunkt nach der Pandemie erheblich erweitert und sich darauf konzentriert, Biotech, KI und intelligente Gesundheitsversorgung durch globale Partnerschaften zu revolutionieren.

Foxconn Technology Co. Die Ltd. (FTC) und Yonglin Foundation -unterstützte Beschleunigung hat noch einen Monat Zeit für eine Ausschreibung, die Medizinstudenten und Fachkräfte des medizinischen Bereiches, zusätzlich zu den Start-ups im Gesundheitswesen offen steht .

Um eine innovative Idee einzureichen oder mehr zu erfahren, gehen Sie bitte auf: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeefgf6_W-FlD3lkfomPXZkfl4JvJi1ZnVJndnhSbMYAPsgcQ/viewform

Infolge des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank, auf die sich die Life Sciences- und Gesundheitswesen-Industrie stark verlassen hatte, führte eine Lücke bei Finanzierungsmöglichkeiten dazu, dass Start-ups im Gesundheitswesen Schwierigkeiten hatten, Kapital zu sichern. Während die langfristigen Aussichten für Gesundheitstechnologie, laut der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, könnten solche Herausforderungen, insbesondere im Vereinigten Königreich, Unternehmen dazu führen, zunehmend Unterstützung aus anderen Quellen außerhalb der Finanzbranche zu suchen.

Ein führender Beschleuniger im aufstrebenden Gesundheitstechnologie-Bereich von Taiwan.

Während die Gesundheitstechnologie- und Biotech-Branchen in Taiwan weiter expandieren, werden Unternehmer und Start-ups mit zunehmenden kostenbezogenen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere angesichts der weltweit steigenden Inflation. Dies gilt insbesondere für die Prototypentwicklung, erstreckt sich aber auch auf den Aufbau der Produktionsinfrastruktur.

„Der Erfolg von Start-ups im Gesundheitswesen erfordert mehr als nur ein stabiles Kapital. Es erfordert ebenso ein umfangreiches Support-Netzwerk, um Prototyping und Fertigung zu unterstützen", merkt Vivian Feng, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von H.Spectrum+ an. „Diese Kombination ist genau dem, was wir anbieten, und unsere Expansion in diesem Jahr im Rahmen der Kultivierung von Gesundheitstechnikideen direkt aus einer grundlegenderen Quelle vor Ort - den einzelnen Gesundheitsdienstleistern selbst - zeigt unser Engagement für den unerbittlichen Innovationsgeist, den unsere Kollegen verkörpern".